Vattenfall stopt per direct met alle investeringen in warmtenetten

De centrale van Vattenfall in Diemen. Beeld ANP / Berlinda van Dam

Dat heeft het bedrijf vanmorgen aan alle medewerkers laten weten. Vrijdag besluit de ministerraad over de langverwachte nieuwe Warmtewet. Daarin heeft minister Rob Jetten (D66, Energie) volgens Vattenfall laten vastleggen dat warmtenetten in Nederland allemaal in publieke eigendom en beheer moeten komen. Dit zou een grote overwinning betekenen voor gemeenten, die hier lange tijd voor hebben gelobbyd. Vattenfall is furieus over deze ‘onteigening’ en stopt per direct met investeren.

Ruim een half miljoen Nederlandse huishoudens zijn aangesloten op warmtenetten, ook wel bekend als stadsverwarming. Zij hebben geen gasaansluiting, maar krijgen via buizen door de straat direct warm water in hun huis.

Als onderdeel van de energietransitie moeten de komende zeven jaar 1,2 miljoen huishoudens worden aangesloten op nieuwe warmtenetten, vooral door bestaande woningen ‘van het gas’ af te halen. Het idee is om steeds meer energie uit duurzame(re) bronnen, zoals restwarmte, biomassa, wind en geothermie, te gebruiken om huizen mee te verwarmen.

Nu is ongeveer 90 procent van deze warmtenetten in handen van particuliere bedrijven, waarvan Vattenfall, Eneco en Ennatuurlijk de grootste zijn. Zij hebben in feite een monopolie op het leveren van warmte aan huishoudens. Daarvoor gelden wel strenge regels voor prijzen en winst, waarop wordt toegezien door de Autoriteit Consument en Markt.

Publiek eigendom

Gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de grootscheepse operatie, willen dat die netten onder publiek eigendom komen. Ten eerste vinden veel gemeenten die al projecten hebben lopen om huizen op warmtenetten aan te sluiten het ongemakkelijk dat zij burgers nu moeten dwingen om hun energie bij één commercieel bedrijf te gaan afnemen. Bovendien verwachten ze dat de weerstand onder burgers minder groot zal zijn als als die weten dat het warmtenet in publieke handen is.

Verder stellen gemeenten dat het nu heel moeilijk is om te voorspellen hoe de energietransitie zich zal voltrekken en wat dat precies betekent voor het vormgeven van warmtenetten. Ook verwachten ze dat het voor warmtegebruikers uiteindelijk ook financieel beter is wanneer hun net in handen is van gemeenten. De gemeenten willen vooral zelf kunnen kiezen hoe ze warmtenetten opzetten.

Gemeenten willen wel graag dat commerciële bedrijven betrokken blijven bij de exploitatie van oude en toekomstige warmtenetten, maar dan als minderheidsaandeelhouder in een onderneming waarin minimaal 50 procent plus een aandeel in handen is van publieke partijen. De energiebedrijven hebben zich de afgelopen maanden hevig verzet tegen dat voorstel. Zij vinden het onwerkbaar om de zeggenschap over warmtenetten op te geven, maar wel financieel en operationeel verantwoordelijk te blijven.

Energieminister Jetten leek lang genegen voor het standpunt van de gemeenten te kiezen. Maar na de zomer kwam er een rapport dat stelde dat gemeenten het geld noch de expertise zouden hebben om alle benodigde warmtenetten op tijd te kunnen aanleggen – iets wat de gemeenten zelf bestrijden.

‘Zeer zorgelijk’

Het kabinet moet hierover vrijdag dus formeel een besluit nemen, maar op basis van het persbericht van Vattenfall is duidelijk dat Jetten toch voor de gemeenten kiest. Vattenfall geeft met het ‘on hold’ zetten het kabinet nu nog een schot voor de boeg. ‘Dat de minister toch zijn voornemen doorzet, vindt Vattenfall zeer zorgelijk’, aldus het bedrijf. ‘De warmtetransitie zal hierdoor ernstig vertragen, de klimaatdoelen komen verder onder druk te staan en de uitvoering en financiering van warmtenetten dreigen daardoor uiteindelijk bij Nederlandse gemeenten zelf terecht te komen.’

Vattenfall zegt dat het vanaf volgende week met gemeenten en woningbouwcorporaties in gesprek zal gaan over de impact van het besluit van de ministerraad op alle huidige warmtenetten en de netten die momenteel worden aangelegd. ‘Uiteraard zal Vattenfall de bestaande overeenkomsten zo veel mogelijk nakomen en blijven zorgdragen voor de bestaande warmteklanten.’