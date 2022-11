Vattenfall bouwt enorme elektrische boiler voor duurzame warmte in Amsterdam, Almere en Diemen

De twee gascentrales van Vattenfall in Diemen zullen in de toekomst minder uren maken. Beeld Vattenfall

De enorme waterkoker krijgt een vermogen van 150 megawatt en kan daarmee 20 duizend woningen via het bestaande warmtenet van warmte voorzien. De boiler zal volledig draaien op duurzame stroom. Dat gebeurt vooral als er veel groene elektriciteit beschikbaar is, bijvoorbeeld als het flink waait en de zon schijnt. Op deze momenten is elektriciteit goedkoop en is de boiler ook in financieel opzicht een alternatief voor gas.

De komst van de elektrische reuzenboiler was al aangekondigd, nu is het definitieve investeringsbesluit genomen. De bouw begint in januari en zal begin 2025 afgerond zijn. Vattenfall maakt geen financiële details bekend.

Warmte komt nu van de twee gascentrales die Vattenfall in Diemen heeft. Die zullen in de toekomst minder vaak draaien, omdat het aanbod van goedkope duurzame elektriciteit groeit. Om omwonenden dan toch van warmte te kunnen voorzien, is een alternatief nodig, zoals de elektrische boiler.

Met de komst van de e-boiler is de geplande en omstreden biomassacentrale in Diemen niet van de baan, zegt een Vattenfall-woordvoerder. ‘We moeten af van het denken in één techniek, we moeten ons niet afhankelijk maken van één bron.’

De komende jaren zullen de gascentrales minder vaak ingezet worden, terwijl omwonenden wel kunnen blijven douchen en hun huis verwarmen. ‘Als we de centrale aan moeten zetten alleen voor warmte, wordt het een dure zaak’, aldus de woordvoerder. ‘Er moeten dus alternatieven komen om de warmtevoorziening betaalbaar te houden.’

Tijdelijke oplossing

De biomassacentrale blijft daarom nodig, al benadrukt Vattenfall dat het daarbij om een tijdelijke oplossing gaat. Tegen de centrale is veel protest van omwonenden geweest, omdat het verbranden van hout volgens tegenstanders de biodiversiteit schaadt en leidt tot extra luchtvervuiling en CO 2 -uitstoot, omdat houtverbranding per hoeveelheid energie meer kooldioxide oplevert dan bijvoorbeeld aardgas.

Officieel is biomassa een duurzame energiebron, omdat het verbranden van hout samengaat met de aanplant van nieuw bos, aldus voorstanders. Afgelopen voorjaar heeft minister Jetten van Klimaat en Energie echter een ban uitgesproken op nieuwe subsidies voor het gebruik van biomassa in energiecentrales.

De e-boiler kan vanwege zijn grote vermogen ook helpen het elektriciteitsnet in balans te houden. Als er bij veel zon en wind een overschot aan energie dreigt, kan de boiler aangezet worden waardoor de elektriciteit nuttig gebruikt kan worden en het overvolle stroomnet niet overbelast raakt.

Naast de e-boiler zegt Vattenfall te werken aan andere warmtebronnen, zoals de biomassacentrale, aardwarmte, aquathermie en restwarmte van datacenters.