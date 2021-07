Vaticaan vervolgt sjoemelende kardinaal voor miljoenenschandaal met luxeappartementen

De ontslagen kardinaal Angelo Becciu is aangeklaagd door het Vaticaan op verdenking van financiële malversaties. Beeld REUTERS

Becciu (73) had een grote hand in een Vaticaanse mega-investering in Londense luxeappartementen, waar de katholieke kerk volgens persbureau AP in totaal 350 miljoen euro aan uitgaf. Uit een grootschalig onderzoek naar de bestedingen van het geld – voornamelijk afkomstig uit donaties van gelovigen – bleek dat het Vaticaan miljoenen is kwijtgeraakt aan tussenpersonen, onverklaarbare uitgaven deed en veel te hoge prijzen betaalde.

Becciu is de hoogst geplaatste geestelijke ooit die vanwege financiële verduistering en ambtsmisbruik wordt vervolgd. De ontslagen kardinaal, die zijn titel mocht behouden, was tussen 2011 en 2018 een van de belangrijkste mensen in het Vaticaanse bestuur. Hij was machtig binnen de kerk en werd zelfs beschouwd als potentiële opvolger van Franciscus, totdat hij vorig najaar op aandringen van de paus terugtrad.

Bij zijn aftreden, dat onder kardinalen zelden voorkomt, voerde de paus niet het vastgoedschandaal als reden aan, maar een donatie van 100.000 euro die Becciu uit naam van het Vaticaan gedaan zou hebben, aan een goed doel dat door zijn eigen broer gerund werd.

Afpersing

Naast Becciu wordt ook zijn ‘veiligheidsconsultant’ Cecilia Marogna vervolgd, aan wie de kardinaal meer dan een half miljoen euro betaalde. Zij zou zich inzetten voor het bevrijden van gegijzelde priesters en nonnen wereldwijd, maar was volgens de aanklagers vooral bezig met het kopen van luxe spullen. Marogna ontkent alle aanklachten en zegt haar uitgaven volledig te kunnen verantwoorden.

Verder zijn onder de elf verdachten ook twee Italiaanse makelaars, de met Becciu bevriende Raffaele Mincione en Gianluigi Torzi. Zij worden onder meer verdacht van oplichting, malversaties en in Torzi’s geval ook van afpersing. Hij zou een juridische constructie hebben bedacht waardoor hijzelf na aankoop de rechten op het vastgoed had, die hij pas aan het Vaticaan wilde overhandigen als ze hem 15 miljoen euro zouden betalen. Volgens Torzi berust de beschuldiging op een misverstand.

Op deze foto uit 2018 is Becciu nog volop actief als kardinaal, nu dreigt gevangenisstraf. Beeld AFP

De Vaticaanse aanklagers erkennen in hun onderzoek dat paus Franciscus van de deals, die op het hoogste niveau goedgekeurd werden, af wist. Hij ontmoette Torzi in 2018 zelfs en zou volgens een getuige hebben voorgesteld om tot een ‘juiste compensatie’ voor de makelaar te komen. Ook andere hooggeplaatste Vaticaanse medewerkers wisten van de deal af, maar geen van hen wacht vervolging, omdat zij door Becciu misleid zouden zijn.

Zelf ontkent de kardinaal alle aantijgingen en liet hij zaterdag in een statement aan persbureau AFP weten dat hij zichzelf beschouwt als ‘het slachtoffer van een complottheorie’. Hij houdt vol ‘absoluut onschuldig’ te zijn. Het proces tegen Becciu en de tien anderen begint op 27 juli.