Vaticaan boos om Italiaanse homofobiewet, zou vrijheid van kerk schenden

Paus Franciscus schudt een man de hand die als Spiderman optreedt voor kinderen in het ziekenhuis. Het Vaticaan wil dat de kerk op haar eigen manier pastoraal en educatief naar buiten kan blijven treden. Beeld AFP

‘Wij accepteren geen bemoeienis’, reageerde Kamervoorzitter Roberto Fico. ‘Het parlement is soeverein en dat blijft zo.’ De inmenging van de Vaticaanse buurman is het nieuwste hoofdstuk in een maandenlange soap rondom het wetsvoorstel tegen homo- en transfobie.

De zogenaamde ‘wet-Zan’, vernoemd naar parlementariër en initiatiefnemer Alessandro Zan, omvat een uitbreiding van de bestaande antidiscriminatiewet. Seksuele oriëntatie, genderidentiteit, en sekse worden toegevoegd aan de verboden discriminatiegronden, ook stelt de wet een nationale dag tegen homofobie in. Nadat de tekst al in november relatief soepel door de Kamer van Afgevaardigden heen was gekomen, lukt het nu maar niet om het voorstel door de Senaat te loodsen.

De wet is een product van de vorige regering en kan waarschijnlijk nog steeds rekenen op een krappe meerderheid in het parlement, maar een paar rechtse senatoren verhinderen nu al maanden dat het voorstel ter stemming komt. Ook in sommige linkse kringen klinkt er kritiek op de wet, met name onder feministische groepen die bezwaar maken tegen de introductie van ‘genderidentiteit’ als wettelijke term.

Zij vrezen dat introductie van de term in de wet zal leiden tot een vervagend onderscheid tussen man en vrouw, en zo tot miskenning van discriminatie die vrouwen specifiek treft. Het is de vraag hoe nieuw het begrip, dat het constitutioneel hof al in 2015 in een vonnis gebruikte, is in de juridische arena.

Inmenging

Het andere belangrijke bezwaar betreft de vrijheid van meningsuiting en klinkt vooral op de rechtervleugel. Dat geluid krijgt nu bijval van het Vaticaan, in een volgens de Italiaanse pers ‘ongekende bemoeienis’ vanuit het buitenland met de nationale politiek. Volgens de katholieke kerk zou de nieuwe wet het oude verdrag tussen Italië en het Vaticaan, gesloten toen het Vaticaan een onafhankelijke staat werd, schenden.

De overeenkomst, die stamt uit 1929, garandeert dat de kerk het katholieke geloof vrijelijk uit mag dragen op het Italiaanse grondgebied. Met de komst van de nieuwe wet vreest de kerk dat bijvoorbeeld katholieke scholen verplicht worden om ideeën over seksualiteit en gender te onderschrijven die afwijken van de kerkelijke doctrine.

Volgens Vaticaanse bronnen is de kerk er niet op uit het wetsvoorstel te blokkeren, maar om de tekst zo te wijzigen ‘dat de kerk haar pastorale, educatieve en sociale activiteiten vrijelijk kan voortzetten’.

Premier Draghi had aangekondigd dat hij woensdag in het parlement op vragen over de kwestie zou reageren, maar die bleven uit. De premier, die in zijn coalitie zowel voor- als tegenstanders tevreden wil houden, beperkte zich tot het statement dat ‘Italië een seculiere staat is, met een vrij parlement’. Verder stelde de premier dat de inhoudelijke discussie in het parlement gevoerd moet worden, niet in de regering.