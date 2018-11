Vastgoedman Stroink veroordeeld voor omkoping Google-medewerker

Rudy Stroink. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Justitie had een celstraf van 21 maanden tegen de ondernemer geëist. Zijn vrouw kreeg vanwege haar aandeel in de affaire een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Tegen haar was vijftien maanden geëist. Beiden werden vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. De straf valt onder meer lager uit omdat volgens de rechter niet gebleken is dat Stroink en zijn vrouw uit waren op ‘direct persoonlijk gewin’.

Stroink en zijn vrouw waren niet bij de uitspraak aanwezig. In een telefonische reactie op het vonnis zegt Stroink dat hij ‘ongelofelijk teleurgesteld’ is. ‘Dit is bijna onverteerbaar. Wat moet ik er verder van zeggen. Na de rechtszaak was ik heel optimistisch en had ik het gevoel dat we de zaak goed uit hadden kunnen leggen en dat het de goede kant op ging.’ Volgende week gaat hij het vonnis met zijn advocaten bestuderen en beslist hij over een hoger beroep.

Google

Stroink heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. ‘Als ik de deal moest overdoen, zou ik niet weten wat ik anders zou doen’, zei hij eerder in een interview met deze krant. Hij stelde tijdens de strafzaak dat hij bedrogen was door de Amerikaan Simon Tusha, een medewerker van Google met wie hij onderhandelde over een huurcontract voor het datacentrum. Voor de totstandkoming van dit huurcontract huurde Stroink in 2008 een makelaar in die bemiddelde tussen zijn bedrijf en Google. Deze makelaar, Howard Weinberg, was Stroink aangeraden door Google-medewerker Tusha.

Weinberg kreeg voor zijn werk betaald op de rekening van een bedrijfje van hem op het Caribische eilandje Dominica en later op rekening van een bedrijfje op de Bahama’s. Weinberg maakte het grootste gedeelte van dit honorarium vervolgens weer over naar Tusha. Stroink houdt vol dat hij hier niet van op de hoogte was.

Pijnlijk

De officier van justitie zei tijdens de strafzaak dat Stroink zelf het initiatief had genomen voor het betalen van smeergeld en de zaak op geraffineerde wijze had vormgegeven. Als motief gaf hij aan dat het bedrijf van Stroink het nieuwe huurcontract nodig had omdat het vanwege de kredietcrisis in financiële problemen verkeerde.

De veroordeling is pijnlijk voor Stroink omdat hij zich altijd fel heeft uitgesproken tegen de fraudeurs in de vastgoedbranche. Daar moest hij niets van hebben. Stroink benadrukte altijd in interviews dat hij niet voor het snelle geld in de branche actief was, maar om duurzaam te ondernemen en de wereld een stukje beter te maken. Zijn bedrijf TCN was onder meer bekend als eigenaar van het Hilversumse mediapark. TCN ging in 2012 failliet en liet toen een schuld van 186 miljoen euro achter.