Vastgoedbelegger schenkt huuropbrengst Raadhuisstraat aan ‘Amsterdamse kinderen’

De Raadhuisstraat in Amsterdam. Beeld Getty Images

‘Ik vind dat alle kinderen een gelijke kans verdienen’, zegt Sandmann in een telefonische toelichting. Dat is volgens hem nu niet het geval. ‘Een kind dat in een bakfiets door Amsterdam-Zuid wordt vervoerd, heeft een heel andere start in het leven dan een kind van een alleenstaande bijstandsmoeder in Amsterdam Nieuw-West.’ Sandmann wil dat zijn geld wordt ingezet om bijvoorbeeld drop-outs weer terug naar school te krijgen of voorschoolse kinderopvang aan te bieden aan migrantenkinderen. ‘Als je de eerste drie jaar van je leven alleen Arabisch hoort, sta je meteen 3-0 achter.’

Zijn Stichting Alle Amsterdamse Kinderen Gelijke Kansen wil vanaf 2022 aan de slag. De schenking is eeuwigdurend, waarbij Sandmann of zijn nakomelingen een rol houden in het bestuur. Sandmann stelt zich voor dat medewerkers van de stichting een netwerk opbouwen in alle buurten van de hoofdstad waar zij actief op zoek gaan naar mogelijke kandidaten voor hulp. Sandmann bezit naar eigen zeggen zo’n 100 panden in Amsterdam en behoort daarmee tot de grotere vastgoedeigenaren van de hoofdstad. Zelf bewoont hij een van de bekendste huizen van de stad: de mysterieuze Villa Betty aan het Vondelpark. Het zakenblad Quote schatte in 2019 zijn vermogen op 115 miljoen euro. ‘Ik hou niet van publiciteit, maar dit is voor mijn doen een kolossale schenking aan Amsterdam. Daar moet ik toch mee naar buiten komen.’

Vastgoedbelegger Niek Sandmann Beeld Human

Sandmann zegt tien jaar op het idee te hebben gebroed. Wat daarbij een belangrijke rol speelde was het gebrek aan begeleiding toen zijn zoon, die een verstandelijke beperking heeft, op de basisschool zat. Uiteindelijk bracht Sandmann acht jaar door op Bonaire, waar zijn zoon wel de gewenste begeleiding kreeg. ‘Ik kon het mij permitteren mijn koffers te pakken, maar dat is niet voor iedereen weggelegd.’ De familie blijft betrokken bij de stichting, stelt Sandmann, om te voorkomen dat Amsterdamse politici het fonds kunnen gaan kapen. ‘Ik heb slechte ervaringen met de gemeente.’

Huurders verbaasd

De Raadhuisstraat, een brede weg tussen de Westertoren en het Koninklijk Paleis, telt voorname 19-eeuwse panden met natuurstenen waterspuwers en arcades van glas en gietijzer. De huurpenningen worden opgebracht door onder meer acht hotels, kantoren, winkels en woningen op de Keizersgracht. Veel huurders reageren verbaasd op de vrijgevigheid van de eigenaar, maar niemand wil met zijn naam in de krant. Zij kennen Sandmann desgevraagd als een keiharde onderhandelaar die al moeilijk kan doen over 5 euro. Aan onderhoud geeft hij volgens hen zo min mogelijk uit. Sandmann: ‘Zo hard ben ik niet. Ik heb juist veel water bij de wijn gedaan tijdens corona.’

Sandmann kwam eerder in het nieuws toen hij in 2019 een half miljoen euro stak in een stichting die kritisch kijkt naar het klimaatbeleid van de overheid. Een bezoek aan Groenland in 2016 met zijn zeiljacht De Dwinger veranderde Sandmann naar eigen zeggen in een klimaatscepticus.