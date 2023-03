Vastgelopen in Nederland, dan is Aksaray zo slecht nog niet

Waar lopen de correspondenten van de Volkskrant tegenaan in hun dagelijkse leven? Vandaag: Rob Vreeken speelt in Aksaray een potje 101 met mannen voor wie het leven in Aksaray beter is dan in Rotterdam.

In Aksaray verblijf ik een paar weken in het Kuzucular Park Hotel, aan het begin van horecastraat Kahve Caddesi. In het gemoedelijke Aksaray, een middelgrote stad in Centraal-Anatolië, is het makkelijk contact te maken met vreemden. Als onmiskenbare Nederlander raak ik snel in gesprek met Turkse Nederlanders, of misschien is Nederlandse Turken een betere term.

Wat opvalt is hoeveel lijntjes er lopen tussen Nederland en Aksaray. Veel arbeidsmigranten in de jaren zeventig kwamen uit dit gebied. Menigeen heeft familieleden in Nederland. Abdullah, de eigenaar van restaurant Bianca, is getrouwd met een Turkse die het vertikt om Osdorp te verruilen voor Turkije. Serkan, eigenaar van restaurant Sehzade, keerde op zijn veertiende met zijn gepensioneerde ouders terug uit Hengelo. Zijn zus woont er nog.

De band blijkt vooral in de zomervakantie. In de vakantiepiek heeft Kahve Caddesi elke avond een parade van auto’s met Europese nummerborden. Duitsland en Nederland zijn het best vertegenwoordigd.

Op een avond wordt mijn aandacht getrokken door muziek: Kleine jongen van André Hazes. Naast een draagbare speaker op het trottoir voor kledingwinkel Casa de Papel zit een jonge man een biertje te drinken, een niet alledaagse activiteit op straat in het conservatieve Aksaray.

Gediend in Irak

Ik schuif een stoel aan. Abdullah komt uit Rotterdam. Sinds negen jaar is hij hier, hij werkt in de kledingzaak. Hij vertelt over een bestaan met de nodige bulten en bochten. Hij diende als Nederlands militair in Irak, kreeg PTSS en raakte daarover in conflict met defensie. Een zaak over compensatie loopt nog. In Turkije zat hij anderhalf jaar gevangen na een verkeersongeval waarbij twee vrienden omkwamen, zelf raakte hij zwaar gewond. Daar heeft hij nog veel last van.

Abdullah neemt me mee naar zijn groepje Turks-Nederlandse vrienden, dertigers net als hij. Ze zitten bijna elke avond in spelletjeslokaal Relax, even verderop, voor een potje yüzbir (101, een soort rummikub). Zonder veel succes leggen ze mij de regels van het spel uit. Het lokaal zit vol, aan alle tafeltjes wordt gespeeld, onder het genot van een glaasje zwarte thee. Minder prettig is dat bijna iedereen zit te paffen, het staat blauw. Onvoorstelbaar dat dit in Nederland ooit normaal was.

Al spoedig word ik goede maatjes met de vier mannen, allen uit Rotterdam. Aardige gasten. Maar wat doen ze hier eigenlijk? Terugkeerders zijn vrijwel altijd gepensioneerden. Jonge Turken zeggen juist náár Europa te willen, ook al wordt meestal weinig ondernomen om die vage droom te verwezenlijken. Geleidelijk wordt het me duidelijk. De mannen zijn vastgelopen in Nederland, financieel, justitieel dan wel persoonlijk. Gezinnen hebben ze niet, dus was het – met familieconnecties in Aksaray – een reële optie het dan maar in Turkije te proberen. Het leven is hier overzichtelijker, en goedkoper.

Strafblad

Serdar Aktas, 39 jaar, woont sinds twee jaar in Aksaray. Hij deed vwo, kwam zes jaar vast te zitten wegens een steekpartij. Hij wilde een restaurant openen, maar met zijn strafblad ging dat niet. Hij deed het toch, onder andermans naam, kreeg gedoe met de belastingen. Een scheiding volgde, ook dat nog. ‘Ik begon cocaïne te gebruiken en te drinken. In Aksaray is die verleiding er niet, je moet hier je best doen om aan iets anders dan wiet te komen.’

Serdar heeft hier meer kansen dan in Nederland. ‘Met een beetje geld kun je hier altijd iets beginnen’, zegt hij. ‘Ik kocht een busje, ging eieren ophalen in de dorpen en verkocht ze op de markt.’ De zaken gingen goed en hij breidde zijn handel uit. Tegenwoordig zit hij in het vastgoed. Hij verzucht: ‘Was ik maar eerder gekomen.’