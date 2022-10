Vastgelopen hulp in Groningen is ‘schandvlek’, maar een verklaring heeft premier Rutte niet

Premier Mark Rutte in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer tijdens de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Beeld Freek van den Bergh

Hij bezoekt Groningen, spreekt met lokale bestuurders, leidt jarenlang de discussies in de ministerraad, krijgt meerdere keren de ceo’s van Shell en Exxon/Mobil over de vloer. Maar dat betekent volgens premier Mark Rutte niet dat hij een cruciale invloed heeft gehad op het dossier rond de gaswinning in Nederland. ‘Ik was beschikbaar voor gesprekken’, legt Rutte donderdag uit tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. ‘Dat is mijn invulling van het ambt. Maar dat betekent niet dat ik alles naar me toe trek.’

Op de beslissende momenten − het besluit om de gaswinning ondanks de aardbeving van 2012 in Huizinge alsnog te verhogen, het ontstaan van de ‘bestuurlijke spaghetti’ rond de schadeafhandelingen, het staken van de hersteloperatie na het stopzetten van de gaswinning − zijn het volgens Rutte uiteindelijk de vakministers die de doorslag geven. Zelf speelt hij een ondersteunende rol. ‘Voor alles geldt dat de vakminister verantwoordelijk is. Ik duw en stuur wel eens mee, maar ik neem het dossier niet over. Je neemt niet de regie over, dat gaat niet.’

Zijn eigen optreden reconstrueert premier Mark Rutte donderdag vooral op basis van een map vol papieren die voor hem ligt tijdens het verhoor. Lang niet alle details kan hij daarin terugvinden. Zo heeft ex-minister Eric Wiebes (Economische Zaken) verklaard dat hij in 2018 als eerste premier Rutte informeerde over het volledig afbouwen van de gaswinning. De premier zou meteen enthousiast zijn geweest en hebben geholpen om anderen te overtuigen. Rutte kan het zich niet herinneren. ‘Het is fijn als het zo is, want dan heb ik het goede gedaan, maar ik kan het zo niet reconstrueren.’

‘Niet mijn beleving’

Rutte heeft tijdens het verhoor wel vaker andere herinneringen dan kopstukken die eerder zijn verhoord door de enquêtecommissie. Zo loopt de schadeafhandeling volgens onder andere de voormalig Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders in 2017 vast vanwege de trage kabinetsformatie. ‘Ik zie dat niet terug in de stukken die ik herlees’, meent Rutte. ‘Ik accepteer dat Hans Alders het zegt, maar ik kan het zelf niet zo reconstrueren.’

Shell-topman Ben van Beurden beweert tijdens zijn verhoor donderdag dat premier Rutte hem in 2015 geruststelde dat de gaswinning in Groningen op een winstgevend niveau van ruim 27 miljard kuub kan blijven. Dat zegt Rutte ‘niets’. ‘Het is niet mijn beleving van die gesprekken.’

Ben van Beurden (Shell) tijdens een openbaar verhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Beeld Freek van den Bergh

Een geheime memo van Shell die ‘alleen aan Rutte’ was gericht, blijkt niet aanwezig in het archief van het ministerie van Algemene Zaken. Dat Shell de memo − waarin onder andere wordt geklaagd over Kamerleden in de coalitie − wel heeft overhandigd aan de enquêtecommissie, lijkt de premier te verrassen. ‘Dan wil ik hem ook wel eens zien.’

Rutte moet tijdens het verhoor erkennen dat hij pas laat beseft dat de gaswinning in 2013 nog eens ‘absurd hoog’ is opgevoerd (‘Eigenlijk realiseerde ik me dat pas in 2018’). Dat in die periode het advies om de gaswinning juist ‘zo snel en zo veel mogelijk af te bouwen’ wordt genegeerd, vindt Rutte desondanks nog altijd verdedigbaar. ‘Er is toen voor gekozen om eerst meer onderzoek te laten doen. Ik vond het verstandig om te achterhalen wat er precies aan de hand was.’

‘Grote schandvlek’

Hoe groot de pijn in Groningen is door de aardbevingen en de bijkomende onzekerheid, ervaart Rutte naar eigen pas echt tijdens een bezoek aan Groningen in juni 2017. ‘Toen stond het, bam, op mijn netvlies. Hoe ongelooflijk veel pijn er is, maar ook hoe ongelooflijk complex het probleem is.’

Rutte noemt de trage schadeafhandeling in Groningen ‘de grote schandvlek in het dossier’, maar hij wijt dat niet meteen aan het beleid van zijn kabinet. ‘Het is niemand te verwijten, maar als je erop terugkijkt, is het bizar dat het gebeurt. Het heeft met de complexiteit te maken. Achter iedere voordeur is de situatie weer anders. Het kost gewoon tijd. Ik vraag begrip voor de gigantische complexiteit. We trokken ons ook wel eens de haren uit het hoofd.’

Rutte schaamt zich wel de ‘ogen uit de kop’ dat in 2021 een subsidie voor mensen die hebben geleden onder de aardbevingen uitloopt op een fiasco. Groningers moeten lang in de rij staan en op dag één blijkt al dat er te weinig geld beschikbaar is gesteld. Premier Mark Rutte is daar op voorhand twee keer voor gewaarschuwd, maar hoewel hij die signalen doorgeeft aan de vakministers, wordt er niet ingegrepen. ‘Bij elk besluit krijg je heel veel commentaren. Je neemt die niet altijd over, je moet die altijd wegen. Hier is dat fout gegaan.’

Rutte weigert om diep door het stof te gaan tijdens het verhoor. Hij wijst erop dat niemand ervaring had met aardbevingen en de gevolgen. ‘We moesten alles ontdekken. Ik heb geprobeerd het in goede banen te leiden. Het terugdringen van de gaswinning is met horten en stoten gelukt, de versnelling van de schadeafhandeling ook, maar bij het versterken zijn we er nog lang niet. Dat wordt nog een hels karwei.’