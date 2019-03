Vaste lasten doen forse greep in huishoudportemonnee, niet eerder zo hoog in afgelopen tien jaar

Rotterdam Woning bezichtiging van een voormalig huurhuis wat nu te koop staat. Beeld Arie Kievit

Dat meldt het Nibud. Bij een modaal huishouden (2.252 euro netto per maand) met een gemiddelde huur gaat inmiddels 55 procent op aan vaste lasten. Het budgetinstituut spreekt van een zorgelijke ontwikkeling. Zodra mensen meer dan de helft van hun budget kwijt zijn aan zulke noodzakelijke uitgaven, kan er te weinig geld overblijven voor andere zaken, van kleding tot onverwachte reparaties.

‘Het verklaart voor ons waarom zoveel mensen - bijna 40 procent - moeite hebben met rondkomen en het niet lukt om te sparen’, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. ‘Zodra er in dit huishouden extra kosten komen, door bijvoorbeeld hogere zorgkosten, betekent dit financiële stress.’ Uit eerder onderzoek van het budgetinstituut bleek dat het percentage huishoudens toeneemt dat niet altijd de huur of hypotheek op tijd betaalt: van 12 procent in 2012 naar 19 procent in 2018.

Hogere energierekening

Een van de belangrijkste oorzaken van de lastenstijging is de energierekening. Een gemiddeld huishouden betaalt dit jaar bijna 28 euro per maand extra. Iets meer dan de helft van die stijging zit hem in de hogere energiebelasting. Ook de zorgverzekering is het afgelopen decennium steeds duurder geworden. Daarbij geldt dat hoe lager het inkomen is, hoe groter het deel dat wordt opgeslokt door de vaste lasten.

Opvallend is hoe zwaar huurders worden getroffen. Terwijl huiseigenaren de afgelopen jaren profiteerden van de dalende hypotheekrente, zijn de huren aanzienlijk gestegen. Vooral in 2013 en 2014 ging het hard. Bovendien worden huiseigenaren behoed voor te hoge uitgaven door de strengere leennormen. ‘Dat helpt’, meent een woordvoerder van het Nibud, ‘daardoor blijven de vaste lasten beperkt’.

Vorig jaar berichtte het Nibud dat, ondanks de economische voorspoed, 53 procent van de huurders moeilijk rond zegt te komen. Bij de huiseigenaren geldt dat nog slechts voor iets meer dan een kwart. In totaal kampen ruim 700 duizend huishoudens met wat het Nibud ‘ernstige betalingsproblemen’ noemt. De aanleiding is vaak een onverwachte gebeurtenis als scheiding, ontslag of arbeidsongeschiktheid. Een van de gevolgen is dat zorgverzekeraars en energieleveranciers het aantal wanbetalers zien toenemen.