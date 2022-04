Vastbesloten een ander beeld te tonen vechten jongeren tegen stigma’s: ‘Ik ga je van je banlieue-clichés afhelpen’

Voor Franse presidentskandidaten staan de ‘banlieues’ symbool voor alles wat mis is met het land: criminaliteit, islamitisch separatisme, drugshandel. In Bois l’Abbé brengt acteur en ondernemer Mahamadou Coulibaly een andere kant in beeld. ‘Deze wijk is een voorbeeld voor Frankrijk.’

‘En jij weet zeker dat je straks niet tegenover een maffiabaas zit?’ Aanvankelijk leek het een grapje, maar nu Zashan voor de derde keer dezelfde vraag stelt, is zijn onrust niet meer te negeren. Sinds het woord banlieue is gevallen, heeft hij bepaald geen trek meer in de taxirit. Onophoudelijk vuurt hij redenen aan om om te keren. ‘Geloof me’, verzucht hij uiteindelijk, ‘het is een wonder dat je überhaupt iemand hebt gevonden om die kant op te rijden.’

Dat in die banlieue een acteur wacht die Zashan zou kunnen kennen van Netflix, of van het werk van de bekende Franse regisseur Luc Besson, maakt de situatie des te meer verdacht. ‘Een acteur uit de buitenwijk die daar is blijven wonen? Raar verhaal. Het verkeer is een drama vandaag, bel hem en zeg dat je een andere keer langskomt.’

Mahamadou Coulibaly is het gewend. Opgegroeid in Bois l’Abbé, een arme volkswijk in de Parijse voorstad Champigny-sur-Marne, kent hij het stigma van de banlieues maar al te goed. Jaren geleden speelde hij in een tv-serie die werd gedraaid in Bois l’Abbé. Toen een opnamebeeld daarvan op sociale media belandde, was Frankrijk te klein. Op de foto was een jongen te zien die vanaf zijn scooter een pistool gericht hield op een agent in een patrouillewagen. Het beeld werd tienduizenden keren gedeeld als het ultieme bewijs dat integratie in Franse buitenwijken was mislukt. Pas weken later werd bekend dat het om fictie ging.

Hogedrukspuit

Het probleem met de foto: het paste precies in het beeld dat de buitenwereld van de banlieues heeft. In de Franse volksmond is het woord synoniem geworden voor drugshandel, criminaliteit, mislukte immigratie en islamitisch separatisme. Kortom, voor alles wat volgens veel rechtse en extreemrechtse politici mis is met Frankrijk. Dat beeld wordt gecultiveerd door een rechtse televisiezender als CNews, die al jarenlang veelvuldig bericht over confrontaties tussen politie en jonge bewoners in de buitenwijken, en uitgebuit door de presidentskandidaten in hun campagne voor de aankomende verkiezingen. Zondag vindt daarvan de eerste ronde plaats, de twee en beslissende ronde tussen de twee favorieten volgt op 24 april.

Coulibaly is vastbesloten een ander beeld van de banlieue te tonen. Zijn eigen leven veranderde in 2008, toen zijn imposante verschijning – sterk postuur, vastberaden blik – de aandacht trok van cineast Luc Besson op het Festival Art en Banlieue in Bois l’Abbé. Via Besson belandde Coulibaly in de filmwereld, hij speelde in tientallen Franse films en tv-series. Nu gebruikt hij die wereld om zijn banlieue op de kaart te zetten.

Mahamadou Coulibaly Beeld Elisa Maenhout

Donuts en Ferrari

Op een maandagmiddag in Bois l’Abbé tovert een groepje jongens het winkelcentrum vol grijs beton geroutineerd om tot een volwaardige set voor een videoclip. De doorgangen naar het centrale plein worden afgezet, de klaptafel op wieltjes wordt gevuld met donuts en frisdrank voor de crew, tegen de achtergrond van de 29 verdiepingen tellende torenflat verschijnt een rode Ferrari. Hangend op de wagen stort een jonge rapper zijn hart uit voor de toegestroomde buurtbewoners op de beats die uit de boxen schallen.

De afgelopen jaren nam Coulibaly zo talloze artiesten en regisseurs mee naar zijn wijk om hier hun opnames te verzorgen. Het zorgt voor positieve energie in Bois l’Abbé: de jongeren verdienen geld met hun hulp op de set of als acteur of model, anderen ontdekken er hun creatief talent en beginnen met fotograferen, filmen of muziek maken. ‘Er is een enorm potentieel in onze wijk’, zegt Coulibaly. ‘We werken er hard aan om te laten zien dat Bois l’Abbé een voorbeeld voor Frankrijk is als het gaat om professionaliteit.’

Een aantal jongens die met Coulibaly zijn meegekomen. Beeld Elisa Maenhout

Dat is verre vanzelfsprekend. Zoals in veel vergelijkbare Franse voorsteden kampt deze wijk met drugscriminaliteit en gewelddadige botsingen tussen inwoners en de politie. Eind 2020 werd het politiebureau met mortieren bestookt. Daarnaast spelen problemen als een relatief laag opleidingsniveau, schooluitval en werkloosheid. Soms speelt de postcode daarin een rol: hoewel discriminatie op basis daarvan sinds 2014 officieel verboden is, wijzen onderzoekers erop dat het woonadres nog altijd een beslissende factor kan zijn bij het vinden van een baan.

Mohammed Ben Dahmane, een welbespraakte twintiger die op verzoek van Coulibaly een tour door de voorstad geeft, vertelt hoe hij zijn kans op een universitaire master zag verdampen toen zijn stagebedrijf het vlak voor aanvang liet afweten. ‘De universiteit had me verzekerd dat mijn sollicitatie anoniem was, en ik was in principe aangenomen. Pas toen ik mijn eerste fysieke ontmoeting had, kreeg ik te horen dat het toch niet zou doorgaan. Maar waarom, dat werd me niet verteld.’

Het is het totaalplaatje, denkt Ben Dahmane, die intussen als onderhoudstechnicus bij de Franse spoorwegen werkt: het adres, zijn verschijning, zelfs de manier van praten. ‘Vroeger praatte ik niet zoals nu – je hoorde de banlieue in mijn spraak. Ik heb veel te danken aan een katholieke docent die me daarbij geholpen heeft. Ze nam me apart en zei: je lijkt me een serieuze. Ik ga je van je banlieue-clichés afhelpen.’

In Bois l’Abbé. Beeld Elisa Maenhout

Geen beloften meer

Alles draait om kansen, een netwerk dat inspireert en verder kan helpen. Vanuit die gedachte zoekt Coulibaly voortdurend naar manieren om het talent uit zijn wijk onder de aandacht te brengen. Op zijn uitnodiging kwam afgelopen jaar de hoge commissaris voor werkgelegenheid, die in dienst is van de regering, naar Bois l’Abbé om met jongeren te spreken over hoe de de toegang tot werk en stages te verbeteren. ‘Mail me als je overweegt je master opnieuw op te pakken’, liet de commissaris Ben Dahmane weten in een belofte tot bemiddeling. Een bezoek van de minister van Arbeid wordt nog voorbereid, en Coulibaly werkt aan serieuze plannen voor het openen van een filmschool in de wijk na eerdere succesvolle samenwerking tussen jongeren uit Bois l’Abbé en het Nationaal Audiovisueel Instituut INA.

Bij zijn aantreden als president in 2017 deed Emmanuel Macron één belofte aan de banlieues: hij zou geen beloften meer doen. Die hadden de voorsteden al te vaak gekregen, zonder werkelijk verandering te zien. De Franse staat zou eerst komen luisteren. Intussen bekritiseren maatschappelijke organisaties het gebrek aan visie voor de banlieues. ‘Er is geen wezenlijk verschil tussen de politiek van Macron en zijn voorgangers', zegt Michel Kokoreff, socioloog aan de universiteit van Parijs en gespecialiseerd in de banlieues. ‘Al decennialang verzaakt de Franse politiek de oorzaken van problemen in de banlieues aan te pakken, terwijl politici de wijken blijven gebruiken als hun zondebok.’

Desondanks ziet Coulibaly reden voor hoop. ‘De partij van president Macron, La République en Marche, is de enige die voor ons de deuren heeft geopend. Dat is een begin.’

Nassim Saal, die te zien is in Banlieusards op Netflix. Hij ziet Coulibaly als zijn broer, mentor en vader. Beeld Elisa Maenhout

Afgebrand

Als de ‘buitenwereld’ naar Bois l’Abbé komt, zijn ze altijd verrast, vertellen de jongeren die met Coulibaly werken. Over hoe goed ze kunnen formuleren, of dat ze überhaupt bereid zijn met ambtenaren en politici te praten. ‘Alsof we geen respect zouden hebben. Natuurlijk ontvangen we ze', zegt Ben Dahmane, die in een adem door vertelt hoe collega's buiten de voorstad hem vragen of het waar is dat ze in Bois l’Abbé allemaal wapens hebben. ‘Je krijgt de indruk dat mensen buiten de banlieue zich over ons afvragen: wat zullen ze vandaag weer hebben afgebrand?’, valt Nassim Saal hem bij. ‘We herkennen ons niet in het beeld op televisie, maar helaas zijn we eraan gewend geraakt.’

Coulibaly is als een broer voor hen, zegt Saal – en mentor, vader, vriend en docent tegelijk. Dankzij hem ontdekte Saal op zijn 14de zijn acteertalent, het begin van een carrière als acteur en van het werk achter de schermen op de set (Saal is onder meer te zien in Banlieusards op Netflix). ‘Nu kan ik mijn ouders helpen sparen voor hun huis in Algerije, als ze straks met pensioen gaan.’ Maar om de blik van de buitenwereld te veranderen is nog een lange weg te gaan, weet hij. ‘De laatste keer dat ik een Franse journalist ontmoette hebben we uitgebreid gesproken over mijn parcours. Aan het eind van het verhaal was ik samengevat in één zin: ‘Jongen uit de banlieue.’’