Varoufakis: Grieks economisch gat dieper en nog net zo zwart als voor financiële steun

Griekenland hangt sinds maandag niet meer aan het financieel infuus, maar is er nog net zo erbarmelijk aan toe als voor de redding van het schuldenland. Dit zegt Yanis Varoufakis, de Griekse oud-minister van Financiën, maandag in een interview in de Duitse krant Bild .

‘Griekenland staat op hetzelfde punt, bevindt zich in hetzelfde zwarte gat, en het zinkt er elke dag dieper in weg’, zegt Varoufakis. ‘Ook omdat de voorwaarden van de schuldeisers investeringen en consumptie verhinderen.’

Maandag loopt het derde en laatste hulpprogramma af, waarmee het totaal aan geld dat de EU en het IMF sinds 2010 aan Griekenland hebben geleend op 289 miljard euro uitkomt. In ruil voor de noodsteun moest Griekenland harde bezuinigingsmaatregelen treffen van de schuldeisers om de economie weer vlot te trekken. Van dat laatste is weinig terechtgekomen, vindt Varoufakis. De staatsschuld is sinds de bange dagen van de eurocrisis alleen maar groter geworden. ‘We hebben nu alleen meer tijd om nog meer schulden terug te betalen.’

Somber beeld

De Griekse staatsschuld bedroeg eind juni 345 miljard euro, weliswaar 11 miljard lager dan op het dieptepunt in 2011, maar doordat de Griekse economie sinds het uitbreken van de schuldencrisis een kwart is gekrompen, drukt de schuld nu zwaarder op de Grieken dan destijds. De Griekse staatsschuld bedraagt nu 180 procent van het bbp, acht jaar geleden was dat nog 146 procent. De mensen zijn armer dan voorheen en bedrijven gaan nog steeds bij bosjes failliet, schetst Varoufakis in een somber beeld van zijn land.

Eurogroepleider Mario Centeno – de Portugese opvolger van Jeroen Dijsselbloem – is optimistischer over Griekenland. Centeno verklaarde zondagavond vol vertrouwen te zijn dat Griekenland op eigen benen kan staat nu het laatste hulpprogramma afloopt. Een nieuwe basis leggen voor een gezonde economische groei, dat was in Centeno’s ogen de missie van de noodsteun en hervormingen van de afgelopen acht jaar. ‘Het heeft veel langer geduurd dan gedacht, maar ik denk dat we erin geslaagd zijn.’ Centeno wijst op de toenemende economische groei in Griekenland, de handels- en begrotingsoverschotten en de dalende werkloosheid.

Hoewel de Griekse economie sinds 2010 een kwart is gekrompen, is het bbp sinds de winter van 2017 vijf kwartalen op rij gegroeid, met als voorlopige uitschieter de 2,3 procent groei in de eerste drie maanden van dit jaar. De werkloosheid is inderdaad gedaald sinds het absolute dieptepunt van 28 procent begin 2014, maar bedraagt nog altijd 21 procent, waarmee Griekenland hekkensluiter is in de EU.