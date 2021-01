Varkenskop en graffiti bij huizen Amerikaanse toppolitici Pelosi en McConnell

De voordeur van Republikein Mitch McConnel. Beeld AP

Het Congres keurde vorige maand een coronasteunpakket goed van honderden miljarden dollars. De meeste Amerikanen krijgen een steuncheque van 600 dollar (492 euro). President Donald Trump noemt dat bedrag veel te laag en eist dat het alsnog wordt verhoogd naar 2.000 dollar (1.600 euro). Democraten hebben daar wel oren naar, maar de Republikeinse Partij van Trump is verdeeld over de kwestie.

Boze burgers lijken nu hun woede te koelen op woningen van betrokken toppolitici. Bij Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, lag volgens lokale media in San Francisco een varkenskop voor de deur. Iemand had ‘$2K’ (2.000 dollar) op haar garage gespoten en dat doorgestreept.

Ook het huis van de Republikeinse voorman in de Senaat moest het ontgelden. Vandalen spoten volgens lokale media: ‘Waar is mijn geld’ en ‘Mitch doodt de armen’ op een deur en raam van de woning in Louisville, Kentucky. Het is onduidelijk of er iemand thuis was toen dat gebeurde. McConnell reageerde getergd en zei dat ‘vandalisme en het bedrijven van politiek op basis van angst geen plek hebben in onze samenleving’.