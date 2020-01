Varkens levend gekookt of ernstig verwond: inspectierapporten tonen misstanden in slachterijen

Transport van varkens. Beeld Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Het is bij wet verboden varkens te slachten die bij bewustzijn zijn, maar inspecteurs die in de eerste maanden van 2018 slachterijen bezochten, zagen meerdere overtredingen op dit gebied.

Zo tekende een inspecteur op hoe een varken levend de ‘broeibak’ inging. Deze bakken, met water van 60 graden, hebben tot doel het ontharen te vergemakkelijken. De varkens dienen in dit stadium al dood te zijn. Maar, zo schrijft de inspecteur: ‘Ik zag dat het dier heel heftig reageerde door hevig te spartelen. Het water spatte nog uit de broeibak tot het varken helemaal ondergedompeld was. Dit dier werd zeker ernstig vermijdbaar lijden toegebracht.’

In de rapporten staan zes gevallen van varkens die levend in een broeibak belandden. In werkelijkheid zal dit aantal hoger liggen, omdat inspecteurs simpelweg niet alles kunnen controleren.

Een andere inspecteur zag dat varkens bij aankomst in het slachthuis, waar ze een verplichte welzijnskeuring ondergaan, in hun eigen uitwerpselen, urine en restanten van voer lagen. Een aantal dieren probeerde al schreeuwend en tevergeefs overeind te komen. ‘Vanuit mijn deskundigheid als dierenarts weet ik dat dit een pijnuiting is ten gevolge van een overbelasting en dientengevolge een scheuring van de spieren aan de binnenkant van de achterpoten’, aldus de inspecteur. ‘Bij één varken was de bilnaad volledig uitgescheurd.’

Steekwond

Uit de rapporten blijkt ook dat varkens geregeld levend in de kadaverbak terechtkomen. Een varken dat rechtop in de bak zat, tussen de dode dieren, had volgens een inspecteur een steekwond in zijn hals. ‘Ontstaan nadat het varken was bedwelmd en daarna werd gestoken om te verbloeden.’

Varkens in Nood, dat de inspectierapporten op basis van de Wet openbaarheid bestuur opvroeg, stelt dat het toezicht in de slachthuizen faalt. De dierenwelzijnsorganisatie pleit voor permanent cameratoezicht in de vorm van een livestream. In de slachterijen hangen nu al vaak camera’s, maar de beelden blijven eigendom van de slachterij. Inspecteurs mogen de beelden alleen op locatie bekijken.

Slachterijen die meer dan één keer de fout in gaan, moeten volgens Varkens in Nood per direct worden gesloten. Minister van Landbouw Carola Schouten zei in 2018 al dat slachthuizen bij misstanden eerder op non-actief gesteld moeten worden. Dat jaar laaide de discussie over misstanden in slachthuizen op nadat RTL Nieuws onthulde dat de NVWA in twee jaar tijd 48 boetes had opgelegd aan 19 slachthuizen wegens overtredingen rondom hygiëne en het doden van de dieren.

De toezichthouder liet destijds in een reactie weten dat weliswaar incidenten hebben plaatsgevonden, maar dat van ‘grootschalige misstanden’ geen sprake zou zijn. De vergelijking met een varkensslachterij in het Belgische Tielt, waarvan in 2017 schokkende undercoverbeelden naar buiten kwamen van dierenmishandeling, zou volgens de inspectie niet opgaan. In alle Nederlandse slachthuizen, aldus de NVWA, is permanent een inspecteur aanwezig. Ook doen inspecteurs verrassingsbezoeken en wordt toegezien op het vervoer van de dieren.

Maar volgens de Partij voor de Dieren is het aantal van 350 inspecteurs veel te weinig voor de 642 miljoen dieren die jaarlijks worden geslacht. De partij pleitte deze week voor een forse verhoging van het aantal inspecteurs in slachterijen.