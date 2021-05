Vanwege tekort aan gif mag South Carolina doodstraf voltrekken met vuurpeloton of elektrische stoel

Elektrische stoel in Columbia, South Carolina. Beeld AP

South Carolina is een van de vijfentwintig Amerikaanse staten die de doodstraf heeft, maar kampt met een tekort aan gifstoffen. In deze staat, die met gemiddeld drie executies per jaar relatief veel doodvonnissen daadwerkelijk voltrekt, zitten op dit moment 37 veroordeelden in de dodencel. Drie daarvan zijn geheel uitgeprocedeerd en staan op de lijst om geëxecuteerd te worden, maar ze hebben gekozen voor een dodelijke injectie. Daarom worden hun vonnissen niet voltrokken, want South Carolina heeft een tekort aan Pentobarbital, dat tijdens de executie wordt gebruikt. Daarom is het voltrekken van doodvonnissen al tien jaar opgeschort.

Vergassing

De meeste Amerikaanse en buitenlandse farmaceutische bedrijven die Pentobarbital of een gelijksoortig middel verkopen, weigeren dat te leveren als het medicament wordt gebruikt voor executies. Daarom hebben andere staten al eerder alternatieven ingezet. Zo koos Oklahoma vorig jaar voor vergassing als extra methode naast de kogel en ging Utah al in 2015 over op het vuurpeloton.

In South Carolina hadden Republikeinse politici de elektrische stoel voorgesteld als enige methode om een doodvonnis te voltrekken, maar Democraten achtten de kogel ‘menselijker’, dus voorziet de nieuwe wet in beide mogelijkheden. Naast Utah hebben ook Mississippi en Oklahoma speciale vuurpelotons voor executies. Ter dood veroordeelden kiezen zelf met welke methode ze aan hun einde komen.