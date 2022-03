Vanwege de oorlog in Oekraïne zien autofabrikanten hun productie opnieuw in de soep lopen

Volkswagen onderbreekt deze week de productie in fabrieken in Dresden en Zwickau, waar elektrische modellen worden gebouwd, omdat er een tekort is aan onderdelen uit Oekraïne. Beeld Getty Images

Autofabrikanten krijgen opnieuw te maken met onderdelentekorten, nu vanwege de oorlog in Oekraïne. Vrachtvluchten worden geraakt door de sluiting van het Russische luchtruim. Ook transport over de weg loopt averij op, doordat Oekraïense chauffeurs niet of nog maar beperkt kunnen rijden.

Volkswagen is een van de getroffen concerns. De Duitse autofabrikant onderbreekt deze week de productie in fabrieken in Dresden en Zwickau, waar elektrische modellen worden gebouwd, omdat er een tekort is aan onderdelen uit Oekraïne. Aan welke onderdelen gebrek is, wil het concern niet zeggen.

Autofabrikanten ondervinden nu al twee jaar problemen met de toelevering van onderdelen. De problemen begonnen bij de uitbraak van het coronavirus, toen onder meer in Italië toeleveranciers gedwongen werden te sluiten vanwege de lockdown. Toen de wereldeconomie vorig jaar opveerde, ontstond een run op computerchips en visten veel autobouwers achter het net.

De auto-industrie is zeer gevoelig voor onderbrekingen in de distributie, omdat onderdelen vaak van over de hele wereld worden aangevoerd en er doorgaans kleine voorraden worden aangehouden. Dit gebeurt uit kostenoverwegingen, maar ook omdat eventuele productiefouten in onderdelen sneller hersteld kunnen worden. Doordat de voorraden klein zijn, hoeft in geval van tekortkomingen niet een complete serie te worden vervangen.

Hoelang de jongste onderbreking gaat duren, is nog niet duidelijk. Volkswagen schroeft de productie aanvankelijk voor enkele dagen terug.