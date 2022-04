Vanwaar die woede bij het grondpersoneel van KLM, dat zaterdag ineens ging staken?

Honderden passagiers wachten zaterdagmiddag totdat ze kunnen inchecken bij de KLM-balie op Schiphol. Beeld Joris van Gennip

Wat bracht de KLM-werknemers tot hun ‘wilde’ staking?

Als eerste de werkdruk die ze ervaren. Ook zonder stakingen lagen chaotische taferelen op de loer op Schiphol vanwege de vakantieperiode. Dat heeft te maken met aanhoudende personeelstekorten. Zo heeft KLM, de grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol, te weinig platformmedewerkers. Dat zijn de mensen die bagage en vracht in- en uitruimen en de trappen aansluiten waarmee passagiers uitstappen.

Door het tekort is de werkdruk enorm, erkent KLM zelf ook. Vorig jaar moesten medewerkers veel overwerken, kregen ze weinig rust na nachtdiensten en ervoeren ze veel stress, volgens vakbond FNV. Die vreest dit jaar een hoog ziekteverzuim.

Daarnaast heerst ontevredenheid over het loon, zegt Joost van Doesburg, campagneleider Schiphol bij FNV. Hij staat in contact met het ontevreden KLM-personeel, al is de vakbond niet betrokken geweest bij deze ‘wilde’ staking. De luchtvaartmaatschappij biedt nieuwe platformmedewerkers een beloning vanaf 11,72 euro per uur, iets meer dan het toegestane minimumloon.

Volgens Van Doesburg is er ook nog eens weinig perspectief op een vaste aanstelling. Deze arbeidsvoorwaarden zijn een belangrijke oorzaak van de personeelstekorten, denkt hij. ‘Daar komen de mensen niet meer voor.’

Waarom juist nú staken, op een van de drukste dagen van het jaar?

De druppel die de emmer deed overlopen zou de interne aankondiging zijn geweest dat KLM werkzaamheden wil uitbesteden aan het onafhankelijke afhandelingsbedrijf Viggo. Volgens de KLM is de maatregel bedoeld om de druk op de eigen platformmedewerkers te verlichten, maar FNV’er Van Doesburg snapt wel waarom dit in het verkeerde keelgat schoot.

In plaats van de tekorten binnen KLM proberen op te lossen met een verbetering van de arbeidsvoorwaarden, wendt de directie zich tot een extern bedrijf, is de perceptie. Een deel van het personeel vreest hierdoor voor zijn eigen baan. ‘Ik heb sinds donderdagavond heel veel boosheid geproefd. Mensen waren witheet’, zegt de vakbondsman.

Een woordvoerder van de KLM wijst erop dat personeelstekorten door krapte op de arbeidsmarkt bij veel bedrijven spelen. De stakers spraken zaterdag met René de Groot, operationeel directeur van KLM. Volgens het bedrijf ging het over ‘het tekort aan personeel, de hoge werkdruk en zaken als baanbehoud op de lange termijn’. De gesprekken worden de komende periode voortgezet, belooft KLM.

Toezeggingen zijn er ‘helaas’ niet gedaan, zegt Van Doesburg. Dat de werknemers weer aan de slag gingen, kwam volgens hem doordat het onveilig druk dreigde te worden.

Een platformmedewerker van KLM laadt bagage in een vliegtuig, april 2018. Beeld Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

Er werd recentelijk toch een nieuwe cao gesloten voor de passagiers- en bagageafhandeling op Schiphol, bejubeld door de FNV?

Klopt, maar die cao geldt voor om zes onafhankelijke afhandelingsbedrijven, niet voor KLM. Deze bedrijven waren door onderlinge concurrentie in een ‘race to the bottom’ beland, met alle negatieve gevolgen van dien voor het personeel. Dit moet met de nieuwe cao zijn gestuit.

Ze verhogen nu onder meer het loon naar minstens 14 euro. Ook moet tenminste 80 procent van de medewerkers uiteindelijk op basis van een arbeidsovereenkomst in vaste dienst zijn.

De afhandelaars van KLM vallen onder de bedrijfs-cao voor grondpersoneel. FNV is met de luchtvaartmaatschappij in gesprek om ook voor hen nieuwe afspraken te maken, zegt Van Doesburg.

En de reizigers die zaterdag hun vlucht misten, wat kunnen die nu doen?

Gedupeerde reizigers moeten zelf contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij, of ze met KLM vlogen of niet. Dat geldt voor de mensen wier vluchten werden geannuleerd als gevolg van de staking, maar ook voor de reizigers die voor 15.00 uur zouden vliegen en voor wie de oproep gold om weg te blijven van Schiphol.

De luchtvaartmaatschappijen moeten vluchten zien om te boeken en geld teruggeven aan wie niet geholpen kan worden. Ook een noodzakelijk hotelovernachting moeten ze volgens de Rijksoverheid vergoeden. KLM meldde dat een deel van de reizigers zaterdag nog weg kon, bij anderen lukt dit pas zondag of nog later.

‘Gelukkig zien we dat een groot deel van de vakantievluchten, bijvoorbeeld van Transavia en Corendon, redelijk ongeschonden heeft kunnen vertrekken’, aldus Frank Oostdam, voorzitter van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). ‘Behalve die van KLM, daar was het wel een drama.’ Wie een pakketreis heeft geboekt, wordt door de reisorganisatie ook voor verloren vakantietijd gecompenseerd, zegt hij.

Hij neemt het Schiphol kwalijk dat het álle reizigers zaterdag opriep weg te blijven. ‘Had dan gezorgd dat alleen de klanten van KLM waren thuisgebleven. Nu heeft iedereen een probleem.’ Dat de stakers op een van de drukste dagen van het jaar onaangekondigd het werk neerlegden, vindt hij onverantwoord.

Claimbureau’s, die reizigers helpt met het opeisen van schadevergoedingen, merkten zaterdag extra drukte op de eigen sites. Wie met KLM vliegt, kan mogelijk tot 600 euro compensatie krijgen, al hangt dit af van vraag of er bij deze onverwachte staking sprake was van overmacht of niet. Dat zal een rechter moeten bepalen.