Vanuit het niets is Dina Boluarte Peru’s eerste vrouwelijke president, maar voor hoelang?

De nieuwbakken Peruaanse president Dina Boluarte in een videoboodschap, waarin ze vervroegde verkiezingen aankondigt. Beeld EPA

Een verkiezing kwam er niet aan te pas, toch heeft Peru sinds vorige week woensdag voor het eerst in zijn geschiedenis een vrouwelijke president. Dina Boluarte (60) kreeg de macht in de schoot geworpen toen haar voorganger en baas Pedro Castillo besloot zichzelf boven de wet te plaatsen, de noodtoestand uit te roepen en het parlement te ontbinden. Het bleek de laatste drieste actie van een brokkenpiloot die zestien maanden lang van crisis naar crisis hinkte. En het begin van het presidentschap van Boluarte, die als vicepresident het stokje overnam.

Toen het parlement vorige week voor de derde keer een afzettingsprocedure tegen Castillo wilde starten, nam de linkse president de vlucht naar voren. Hij zou tot aan de nieuwe parlementsverkiezingen regeren per decreet, stelde hij. Onmiddellijk werd hij door vriend en vijand teruggefloten. Amper drie uur nadat Castillo zijn ‘zelfcoup’ had afgekondigd, had het parlement hem afgezet en zat hij op het politiebureau. Diezelfde middag werd vicepresident Boluarte beëdigd als de nieuwe president.

De advocaat uit het zuidelijke bergstadje Chalhuanca is net als haar gevallen baas een kind van de Andes. Dina Ercilia Boluarte Zegarra groeide op in de bergen, op bijna 3 kilometer hoogte, een volle dag rijden ten zuiden van hoofdstad Lima. Over het privéleven van de nieuwste leider van het Zuid-Amerikaanse land is weinig bekend. Ze is de jongste dochter uit een groot gezin, zei ze in haar inauguratiespeech. ‘Een gezin dat leefde in armoede, maar waarin ik liefdevol opgroeide.’ Naast president Boluarte staat geen first gentleman, ze is gescheiden en heeft twee volwassen zonen.

Snoeiharde snelcursus

Tot vorig jaar was ze een onbekende in de Peruaanse politiek. Samen met Castillo, vakbondsman en leraar, belandde ze in juli 2021 plots in het centrum van de macht. Nieuwkomer Castillo had met de hakken over de sloot (met enkele tienduizenden stemmen verschil) de verkiezingen gewonnen, in een tweestrijd met de rechtse Keiko Fujimori, dochter van oud-dictator Alberto Fujimori.

Zodoende trad ook Boluarte in de schijnwerpers, een politicus die eerder onder de vlag van Castillo’s marxistische partij Peru Libre tevergeefs een gooi deed naar een burgemeesterschap in 2018 en een parlementszetel in 2020. Daarvoor hield ze politieke ambities verborgen. Ze studeerde rechten in Lima aan de prestigieuze universiteit San Martín de Porres. Voor ze vicepresident werd, werkte ze vijftien jaar lang als ambtenaar bij het departement burgerzaken.

Haar werkelijke politieke leerschool begon aan de zijde van Castillo: een snoeiharde snelcursus van amper anderhalf jaar, waarin weinigen overeind bleven. De onervaren president worstelde met een vijandig parlement en lag continu overhoop met zijn eigen bewindslieden. Hij versleet meerdere kabinetten en verving gemiddeld een minister per week. Maar in die wilde draaimolen bleek Boluarte een stabiele factor, als vicepresident en minister van Ontwikkeling en Sociale Inclusie. Ze viel op als een gematigder politicus dan haar baas. Zo zei ze in een interview dat ze het radicaal-linkse gedachtengoed van haar partij nooit volledig had omarmd.

Toen uiteindelijk ook Castillo zelf uit de bocht vloog, was zij er snel bij om via Twitter diens ‘staatsgreep’ te veroordelen. Een jaar eerder had ze nog gezegd dat ze met hem zou opstappen als het parlement hem zou afzetten, nu liet ze zichzelf de presidentiële sjerp omhangen. Met het rood-witte lint om de schouder voegde ze zich naar haar nieuwe rol: haar handen maakten ferme bewegingen die zinnen over eenheid en democratie onderstreepten.

Boluarte krijgt bij haar inauguratie de rood-witte presidentiële sjerp omgehangen. Beeld AP

Dodelijke demonstraties

De vraag is hoe lang Boluarte aan de macht blijft. Hoewel Castillo weinig politieke vrienden over had en zeven op de tien Peruanen hem inmiddels beu waren, genoot hij nog wel steun op het arme, grotendeels inheemse platteland. Daar werd ‘hun’ president vooral gezien als slachtoffer van een corrupt parlement dat danst naar de pijpen van de Peruaanse economische elite. De politieke orde was met Boluartes aantreden weliswaar razendsnel hersteld, de publieke orde was dat niet.

Sinds die chaotische woensdag vinden in delen van het land felle demonstraties plaats, waarbij zeven doden vielen. Zondagavond deed de kersverse president Boluarte daarom alweer een stap terug. In een videoboodschap kondigde ze aan dat ze niet het volledige restant van Castillo’s termijn van vijf jaar zal uitzitten, maar dat Peru in het voorjaar van 2024 opnieuw naar de stembus zal gaan. De botsingen van demonstranten met de oproerpolitie duren desondanks voort.

De gevallen president Castillo gooide maandag extra olie op het vuur door vanuit gevangenschap per handgeschreven brief met zijn achterban te communiceren. Hij omschreef de woorden van zijn voormalige bondgenoot Boluarte als ‘niet meer dan dezelfde spuug en snot van de rechtse coupplegers’. Hij zit in voorlopige hechtenis, in afwachting van een proces wegens ‘rebellie’.

Boluarte ontbeert bondgenoten in het parlement en op straat roepen de aanhangers van haar voorganger om onmiddellijke verkiezingen. Peru’s eerste vrouwelijke president staat voor een haast onmogelijke opgave.