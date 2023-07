VanMoof-klanten aan het woord: ‘Maandag heb ik de S5 gekregen, maar die is sinds dag één al stuk’

Ruben Uyttenhove Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Ruben Uyttenhove (24) uit Amsterdam. ‘Ik ben wel dertig keer langs het hoofdkantoor geweest voor reparaties’

‘Ik heb zelf ooit de VanMoof S2 gekocht. Die was 2.500 euro. Daar heb ik twee jaar op gefietst en uiteraard veel problemen mee gehad. Mijn bel was kapot, de Turbo Boost-knop ook, de batterij en motor zijn een paar keer vervangen, en het slot ook. Ik was er klaar mee, dus na twee jaar heb ik om een vervangende fiets gevraagd bij de klantenservice. Ik kreeg een S3, maar daar heb ik ook veel problemen mee gehad. De S3 waar ik nu op rijd is mijn derde fiets. Deze heeft ook kuren. Ik ben in totaal denk ik wel dertig keer langs het hoofdkantoor geweest voor reparaties. In het begin kon ik met de kleine gebreken wel leven, maar op gegeven moment werd het irritant. Elke keer als ik langsging bij het hoofdkantoor om een onderdeel te laten maken, werd me verteld dat het wel even kon duren. Ik weigerde weg te gaan voordat mijn fiets werd gemaakt.’

Ralph Kint Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Ralph Kint (46) uit Amsterdam. ‘Ik ga niet met bakstenen gooien hoor’

‘Maandag heb ik de S5 gekregen, maar die is sinds dag één al stuk. Hij zou eigenlijk in mei al geleverd worden, maar dat duurde veel langer. Een vriend van mij wacht al twee maanden op trappers en een nieuw zadel. Ik moet zeggen, ik heb twee andere modellen geleased en daar heb ik dit eigenlijk nooit, nooit, nooit meegemaakt. Volgens mij als enige Amsterdammer. Als het werkt, dan is het fantastisch. Dat klinkt gek, ik kan het iedereen aanraden. Dit is even zuur, maar ik heb er geen spijt van. Gisteren was hij al gerepareerd, maar ik hoopte dat ze vandaag gewoon open waren. Helaas niet, ik ben net te laat. Als ik dit had geweten van tevoren... Maar ja, uiteindelijk kan ik er niks meer aan doen. Ik ga niet met bakstenen gooien hoor. Ik heb wel online een berichtje gestuurd, maar daar kan je alleen met een bot spreken. Ik had toevallig mijn advocaat al gesproken en nog een nette mail gestuurd. Maar ja, het is een beetje afwachten. En nu? Eerst ga ik maar met de bus m’n kleine van school halen.’

Lizette Ovalle Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Lizette Ovalle (32) uit Wenen. ‘Ze denken gewoon niet aan hun klanten. Zo dom’

‘Ik kom zelf uit Wenen en ben hier op bezoek in Amsterdam. Een vriendin heeft me deze fiets geleend. Ik heb zelf het zadel wat lager gezet omdat ik een stuk kleiner ben, en dat moest met een speciale sleutel. Maar gisteren ben ik beroofd en is de tas gestolen waar die sleutel in zat. Ik hoopte dat ik hier een nieuwe sleutel kon kopen om haar zadel weer hoger te zetten. Want morgen komt ze al terug! We kwamen er pas achter dat de winkel dicht was toen we er voor stonden. Ze hebben niet eens op Google aangepast dat ze gesloten zijn, en we hebben ook geen idee voor hoelang. We krijgen gewoon geen informatie. VanMoofs fietsen fijn, maar het probleem is dat ze te uniek willen zijn. Net als Apple hebben ze specifieke onderdelen die je alleen bij hen kunt kopen. Zoals dat sleuteltje. Ik kan nergens anders heen. Ze denken gewoon, dit is hoe we het doen, en het boeit ons niet als onze klanten eronder lijden. Zo dom.’

Dennis Ettema Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dennis Ettema (49) uit Weesp. ‘Op een dag stopte mijn S2 van 2.000 euro gewoon met rijden’

‘Mijn VanMoof staat binnen en ik ben bang dat ik hem niet meer ga terugzien. Ik kocht ooit een S2 van 2.000 euro, waar ik heel blij mee was. Op een dag stopte hij gewoon met rijden, waardoor ik hem weg heb moeten brengen ter reparatie. Ik heb toen zes weken gewacht, maar ze konden mijn fiets niet maken. Ik kreeg een nieuwe S3, wat ik helemaal niet wilde omdat ik had gehoord dat de nieuwe modellen nog meer kuren hebben. Ik had geen andere keus, werd me door de klantenservice van VanMoof verteld. Ik vind de service verschrikkelijk slecht. Er waren continu storingen. Ik fiets elke dag van Weesp naar Amsterdam, dus ik heb gewoon een betrouwbare fiets nodig. Ik ben aan het kijken naar een nieuwe racefiets, omdat VanMoof ook geen leenfietsen aanbiedt. Tot die tijd rijd ik op onze elektrische bakfiets. Zonder kinderen.’