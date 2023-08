VanMoof-fiets niet meer te repareren? Toch wel: in Amersfoort en Haarlem weten ze raad

Bij Fietsenwinkel Broers in Amersfoort repareren ze VanMoof-fietsen. Links Tamor Hartogs en rechts Marcha Israel. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Er is hoop voor bezitters van een kapotte VanMoof. Hoewel originele onderdelen sinds het faillissement van het Amsterdamse bedrijf niet meer leverbaar zijn, blijken tenminste twee Nederlandse fietsenmakers de e-bikes toch te kunnen repareren.

Veel VanMoof-rijders zitten sinds het faillissement vorige maand met een onbruikbare fiets. Hun hoop was gevestigd op een doorstart van het bedrijf. Of die er komt, is nog onzeker. Begin deze maand weigerden de curatoren een bod van het Amerikaanse fietsenbedrijf Micromobility.com.

Fietsenmaker Tamor Hartogs uit Amersfoort wilde niet op een doorstart wachten. Hij bedacht een truc om defecte VanMoofs te repareren. Zo vond hij een oplossing voor het meest voorkomende probleem: een kapotte e-shifter. Dit is het onderdeel dat het automatisch schakelen tussen versnellingen regelt.

Wiel van een ouder model

Voor 295 euro vervangt hij het achterwiel door een wiel van een ouder model, waar een nieuwe wielnaaf in wordt geplaatst. Die naaf wordt geleverd door fietsonderdelenfabrikant Sturmey Archer. ‘Het enige wezenlijke verschil is dat je daarna nog maar twee versnellingen hebt in plaats van vier. Het voordeel is dat de fiets daardoor aanzienlijk langer meegaat.’

Sinds begin deze maand repareert Hartogs zo’n twintig VanMoofs per dag. Er komen zelfs klanten uit Duitsland en België, zegt hij.

Ook Green Bikes in Haarlem repareert VanMoofs. Het bedrijf was sinds mei 2021 de eerste ‘Official Certified VanMoof Workshop’, zegt eigenaar Sander Kalee. Na het faillissement nam hij een werknemer van de fietsfabrikant in dienst. ‘Hiermee halen we nog meer kennis over VanMoof in huis.’

De uitvoerige training die ze bij VanMoof hebben doorlopen is volgens Kalee essentieel om fietsen van het merk te repareren. ‘Wij weten hoe VanMoofs in elkaar zitten. Daardoor kunnen wij zowat alles maken hier: wielen, cartridges, speakers - het meeste fiksen wij zelf. En defecte accu’s vervangen wij door exemplaren die door een externe partner zijn gereviseerd.’

Iets complexer

Sommige problemen blijken iets complexer. Zo is de bekabeling voor de e-bikes lastig te verkrijgen. ‘We waren lang op zoek naar partijen die de kabels kunnen produceren’, zegt Kalee. Inmiddels heeft hij een leverancier gevonden. ‘We verwachten eind september de eerste zending, dus dat is goed nieuws.’

Om makkelijker aan onderdelen te komen, hoopt Kalee op een doorstart van de fietsenproducent. ‘Maar doorstart of niet, uiteindelijk vinden we een manier om VanMoofs te blijven repareren’, aldus de fietsenmaker. Met het vervangen van achterwielen kan hij nog wel even doorgaan. ‘We hebben er heel veel opgekocht.’

En maken ze nu dikke winst? Beide fietsenmakers zeggen evenveel te verdienen aan de reparaties als voor het faillissement van VanMoof. ‘Het enige verschil is dat de klant nu direct de rekening krijgt gepresenteerd’, zegt Kalee. ‘Eerder ging die vaak naar VanMoof, omdat dit onder de garantie viel.’