VanMoof-curator verwacht ‘binnen enkele dagen’ doorstart van failliete fietsfabrikant

De gesloten hoofdvestiging van VanMoof aan de Mauritskade in Amsterdam. De rechtbank in Amsterdam heeft het Nederlandse e-bikebedrijf failliet verklaard. Beeld ANP

De Amsterdamse fietsfabrikant VanMoof, die fraai vormgegeven maar prijzige e-bikes produceerde, ging drie weken geleden failliet. Hoewel de VanMoof-fiets uitgroeide tot een statussymbool, kwam het bedrijf financieel nooit goed uit de startblokken. Het heeft sinds de oprichting in 2009 geen cent winst gemaakt. Daardoor moest het herhaaldelijk de hand ophouden bij investeerders.

Wat niet meehielp, is dat VanMoof vrijwel de hele productie in de eigen hand hield om maar niet afhankelijk te worden van grote leveranciers als Shimano en Bosch. Maar vanwege die unieke onderdelen konden klanten hun defecte fiets enkel naar een speciaal VanMoof-servicepunt brengen, in plaats van naar de fietsenmaker om de hoek. Mede door de hoge reparatiekosten boekte het bedrijf in 2021 een verlies van 78 miljoen euro, ondanks de omzet van 83 miljoen euro.

Sinds het faillissement, waardoor alle 800 Nederlandse werknemers zijn ontslagen en alle Nederlandse filialen zijn gesloten, is een tweetal curatoren naarstig op zoek naar een overnamekandidaat. Verschillende partijen hebben inmiddels een bod uitgebracht, schreven ze vrijdagavond in een verklaring. Ze kondigen aan deze week te besluiten ‘met welke partij exclusief verder zal worden onderhandeld’.

Haast

Er is grote haast om nog deze week tot een deal te komen, zegt curator Jan Padberg in een toelichting. ‘Heel veel tijd is er niet. Belangrijk personeel telt zijn knopen en loopt weg. En er zijn softwaresystemen en andere diensten die we in de lucht willen houden. Als we het nog twee of drie dagen rustig aankijken, is ons werk wellicht niet meer nodig. Dan wordt een overname duurder en dus veel lastiger te realiseren.’

Dat komt deels ook door de ‘desintegratie die plaatsvindt in het buitenland’, zegt Padberg. De Nederlandse tak van VanMoof werd afgelopen maand failliet verklaard, maar de buitenlandse bedrijfsonderdelen in onder meer de VS en Taiwan opvallend genoeg niet.

In Taiwan werden de fietsen geproduceerd, en ook daar blijkt VanMoof financiële problemen te hebben. Het bedrijf kan het personeel sinds vrijdag geen salarissen meer uitbetalen, meldde Het Parool. Dat kan gevolgen hebben voor de doorstart, omdat VanMoof’s merkrechten en patenten mogelijk in Taiwan zijn ondergebracht. Curator Padberg wil daar echter niets over kwijt.

Micromobility

Welke bedrijven een bod hebben uitgebracht is niet bekendgemaakt. Wel benadrukt de curator dat er nu alleen wordt gekeken naar ‘volledige doorstartscenario’s’. Dat betekent dat het bedrijf niet in delen wordt verkocht. Padberg verwacht ‘binnen enkele dagen’ een deal te bereiken. ‘Dat moment is heel nabij.’

Wie het bedrijf ook overneemt, het staat vast dat de nieuwe eigenaar flink zal moeten snoeien in de kosten. De enige firma die openlijk interesse heeft getoond is Micromobility, een Amerikaans bedrijf dat onder meer elektrische fietsen verhuurt. In hoeverre dat bod serieus moet worden genomen is zeer de vraag: het bedrijf boekte afgelopen jaar een omzet van 15,5 miljoen dollar en een verlies van liefst 82 miljoen dollar. Dat is nog beroerder dan VanMoof.

‘Voor de kleine groep consumenten – minder dan 1 procent van de elektrische-fietsbezitters heeft een VanMoof – valt te hopen dat er inderdaad een doorstart komt. Voor hen is het sinds het faillissement immers de vraag hoelang ze nog kunnen doorfietsen. De herstelplaatsen van VanMoof zijn dicht. Ook de circa tien particuliere fietsenmakers die functioneren als VanMoof-servicepunt hebben nog amper onderdelen op voorraad, bleek uit een eerdere steekproef van deze krant.

Een nieuw remblok of nieuwe ketting installeren gaat daar nog wel, maar de sensoren, een accu of het slot vervangen is ‘binnenkort niet meer mogelijk’. Sommige VanMoof-fietsers willen van dat risico af, en bieden hun rijwiel aan op Marktplaats tegen honderden euro’s korting.