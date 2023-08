Vandebron legt klanten met zonnepanelen heffing op, andere leveranciers volgen vermoedelijk

30 procent van de Nederlandse huishoudens heeft zonnepanelen op het dak liggen, bij klanten van Vandebron is dat 40 procent. Beeld Arie Kievit

Voor nieuwe klanten geldt de regeling per direct, zo maakt Vandebron vandaag bekend. Hoe hoog de heffing is, hangt af van de hoeveelheid energie die klanten jaarlijks aan het net terugleveren op zonnige momenten. De ruim 70 duizend bestaande klanten met panelen zullen er bij de eerstvolgende herziening van hun tarieven mee te maken krijgen. Voor de tienduizenden klanten met variabele contracten zal dat al per 1 oktober zijn. Klanten zonder panelen zullen bij Vandebron vanaf dat moment relatief gunstige stroomtarieven betalen.

‘We doen dit omdat het eerlijk is dat mensen met zonnepanelen meer betalen voor de kosten van het groeiend aantal panelen in Nederland’, zegt financieel directeur Kim Verdouw van Vandebron. ‘Maar ik wil benadrukken dat het zowel voor de energietransitie als financieel goed blijft om zelf zonne-energie op te wekken.’

Negatieve prijzen

Het aantal huizen met panelen is afgelopen jaren explosief gegroeid. Daardoor is er op zonnige momenten vaak een overschot aan elektriciteit. Dat leidt op de groothandelsmarkt voor energie steeds vaker tot zeer lage of zelfs negatieve prijzen tijdens ‘piekuren’.

Panelenbezitters merken doorgaans weinig van die lage prijzen. Dankzij de zogenoemde salderingsregel mogen zij de stroom die zij aan het net terugleveren, wegstrepen tegen de stroom die zij afnemen op momenten dat de zon niet schijnt. Als zij op zonnige uren met lage stroomprijzen aan het net leveren, krijgen zij dus evenveel voor die stroom als ze er zelf voor betalen wanneer ze het op ‘dure’ donkere dagen afnemen. Naast deze prijsverschillen levert de overvloed aan zonne-energie ook een stijging van de zogenoemde onbalanskosten op voor de kosten die gemaakt moeten worden als er onverwacht veel energie op het net wordt gebracht. Energiemaatschappijen verrekenen deze kosten in het stroomtarief dat voor alle klanten geldt. Het gevolg daarvan is dus dat klanten zonder panelen feitelijk de klanten met panelen subsidiëren.

Met de toename van het aantal panelen groeit ook deze ongelijkheid. Daardoor hebben het vorige en het huidige demissionaire kabinet al voorgesteld om salderen geleidelijk af te bouwen. De Tweede Kamer heeft ermee ingestemd dat vanaf 2025 te doen. Maar zeker sinds de val van het kabinet lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de Eerste Kamer daar nog mee akkoord gaat.

Vandebron, een dochterbedrijf van Essent, kan daar niet meer op wachten. Omdat de leverancier volledig in Nederland opgewekte groene stroom aanbiedt, trekt het veel milieubewuste klanten. Daarvan heeft zo’n 40 procent panelen op het dak liggen. Het landelijk gemiddelde ligt iets onder de 30 procent. Daardoor heeft Vandebron relatief veel kosten. Als het die kosten doorberekent in de tarieven, zullen vooral klanten zonder zonnepanelen geneigd zijn te vertrekken.

‘Volgende stap’ in energietransitie

‘Deze heffing lijkt op het eerste gezicht misschien slecht nieuws voor de energietransitie, maar het is juist een volgende stap’, zegt Verdouw. ‘We maken de hoogte van de heffing afhankelijk van de hoeveelheid energie die je aan het net levert. Het begint bij 4 euro tot 1.000 kilowattuur per jaar. En loopt op tot 46 euro voor meer dan 5.000 kilowattuur per jaar. Zo stimuleren we energie die je zelf opwekt ook direct te gebruiken.’

Vandebron heeft naar eigen zeggen lang gekeken naar de beste manier om stijgende kosten te verrekenen. ‘Andere bedrijven doen het bijvoorbeeld door het vastrecht te verhogen, maar wij vinden deze heffing de meest transparante manier om het te doen. Dus we hopen dat dit een standaard wordt in de energiemarkt.’

De kans dat dat gaat gebeuren is heel groot, zegt een medewerker bij een ander energiebedrijf, die niet met naam in de krant wil uit concurrentieoverwegingen. ‘Als je niet volgt, raak je klanten zonder zonnepanelen kwijt en trek je klanten met panelen aan, dan prijs je jezelf dus uit de markt. De hoogte van deze heffing zal waarschijnlijk een nieuw tarief worden waarop bedrijven concurreren.’