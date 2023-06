Vandaag staken Zwitserse vrouwen massaal voor gelijkheid, voor de derde keer in de geschiedenis

Vrouwenrechtenactivist Kellie-Jay Keen, dit weekend bij het Europese hoofdkwartier van de VN in Geneve. Beeld ANP / EPA

Vakbonden en vrouwenorganisaties hebben in tientallen plaatsen verspreidt over het land demonstraties aangekondigd. Autoriteiten waarschuwen voor files en andere lokale verstoringen. Vanaf middernacht is ook de zogeheten feministische stakingsradio in de lucht. Het plan is dat alle stakers op drie verschillende tijdstippen samen een symbolische actie doen; om 10:46 uur woedend, om 13:33 uur met de armen over elkaar en om 15:34 uur doen ze helemaal niets.

De datum is niet zomaar uit de lucht gegrepen, op 14 juni 1991 legden een half miljoen Zwitserse vrouwen het werk neer. Hun belangrijkste eisen: politieke vertegenwoordiging en wettelijk vastgelegd zwangerschapsverlof. Op dat moment had in Zwitserland, dat in 1971 als een van de laatste Europese landen kiesrecht voor vrouwen had ingevoerd, nog nooit een vrouw zitting genomen in de regering.

Over de auteur

Carlijn van Esch is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Ze woont en werkt in Sierra Leone.

Vier jaar geleden besloten vakbonden en vrouwenorganisaties dat het tijd was om die historische actie te herhalen. Opnieuw gaven zo’n 500.000 vrouwen gehoor aan de oproep. Speerpunt van de stakingsdag was de grote loonkloof tussen mannen en vrouwen, gemiddeld 20 procent. Daarnaast richtten de protesten zich tegen het nijpende tekort aan plekken op de kinderopvang en het toenemend geweld tegen vrouwen.

Mannen moeten meedoen

Sindsdien is er nauwelijks iets verbeterd, vinden veel vrouwen. De grootste vakbond van Zwitserland, de Swiss Trade Union Federation, organiseerde afgelopen jaren al verschillende acties om onder meer de voortdurende loonkloof, discriminatie op de werkvloer en lagere pensioenen voor vrouwen aan te kaarten en heeft nu opgeroepen tot de derde nationale stakingsdag. Maar dit keer moeten ook mannen meedoen, vindt de vakbond, die de ‘vrouwenstaking’ heeft omgedoopt tot ‘feministische staking’.

De loonkloof prijkt weer bovenaan de eisenlijst. Verder wil de beweging dat de overheid serieuze actie onderneemt tegen seksueel overschrijdend gedrag en seksisme op de werkvloer, dat kinderopvang gratis wordt en dat er zogenoemde familievriendelijke werkuren worden ingevoerd. In plaats van parttime banen, waarbij werkenden veel inleveren, moet de voltijd werkweek 30 tot 35 uur per week worden zodat mannen en vrouwen de zorg voor het gezin beter kunnen verdelen.