Vandaag openen de universiteiten de deuren: ‘enorme opluchting’, maar ook bezorgdheid

Afgelopen anderhalf jaar zaten studenten nauwelijks in het openbaar vervoer, maar met de opening van de hogescholen, mbo's en universiteiten komt daar weer verandering in. Beeld ANP

Ruim anderhalf jaar was er, enkele praktische studies daargelaten, nauwelijks fysiek onderwijs mogelijk op universiteiten. Het CBS ziet dit als een van de oorzaken waardoor niet eerder zoveel jonge mensen zo somber, angstig en eenzaam waren sinds het statistiekbureau dit in 2001 begon te meten.

Dat fysiek onderwijs weer mogelijk wordt, is dan ook een ‘enorme opluchting voor iedereen’, twitterde voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) Pieter Duisenberg. Toch is het enthousiasme niet alomtegenwoordig. Wat het Outbreak Management Team (OMT) en de GGD’s betreft, had de fysieke heropening van het hoger onderwijs enkele weken later plaatsgevonden, als de vaccinatiegraad onder studenten hoger is.

Internationale contacten

Ook een deel van de docenten heeft twijfels, zeiden ze onder meer tegen de Volkskrant. ‘We hebben het hier over twintigers. Die zoeken elkaar op en hebben vaak internationale contacten’, zei UvA-hoogleraar politieke wetenschap John Grin. ‘Dat verwijt niemand ze. Maar via bijbaantjes en horeca zitten ze ook op kruispunten van sociaal verkeer – zo zal de universiteit een snelweg voor het virus worden.’

Beperkingen

Studenten die college krijgen op de universiteiten hoeven, net als de vorige week begonnen hbo- en mbo-studenten, geen anderhalve meter afstand te houden. Dat betekent niet dat er helemaal geen beperkingen meer zijn. Buiten de collegezaal geldt een mondkapjesplicht en er geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten per ruimte. Bij grootschalige tentamens en toetsen mogen vanaf eind deze maand wél meer dan 75 personen in een ruimte, mits ze anderhalve meter afstand houden.

Verder is het dringende advies aan studenten om twee keer per week een zelftest af te nemen, maar dit is niet verplicht. Tot slot moeten universiteiten, net als andere onderwijsinstellingen, extra hygiënemaatregelen nemen, toezien op goede ventilatie en looproutes zo inrichten dat contact tussen studenten wordt beperkt.

‘Maatwerk’

Het is mogelijk dat een student met meer regels te maken krijgt dan opgelegd door de overheid. Zo geldt op de de Universiteit van Twente buiten de lokalen de anderhalvemeterregel en mogen docenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) spatschermen neerzetten. ‘Het komt aan op maatwerk’, zei een woordvoerder van de UvA daarover.

Niet alleen de collegezalen worden voller nu de studenten terugkeren. Dat geldt ook voor het openbaar vervoer. Om de verwachte drukte op te vangen zet de NS in de spits extra treinen in, net als voor de coronacrisis. Volgens de NS lag het percentage reizigers eind augustus doordeweeks op ongeveer 60 procent van het niveau van voor de crisis. In het weekend was dit 80 procent. Hoe dit in september zal zijn, kon de NS nog niet inschatten.

Veel studenten staan intussen klaar om eindelijk aan een enigszins normaal studentenleven te beginnen. Zo zien studentenverenigingen een explosie van aanmeldingen, bleek onlangs uit een rondgang van de Volkskrant. Ze hebben veelal lang niet genoeg plek voor iedereen.