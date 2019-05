Vandaag is de laatste examendag, en dan begint het grote wachten

Na vandaag begint het grote aftellen. Scholieren moeten een onzekere drie weken wachten tot zij op 12 juni het verlossende oordeel krijgen. Dan pas weten ze of na de zomer kunnen gaan studeren of die gedroomde reis kunnen maken – óf dat ze vakken moeten herkansen of zelfs een heel jaar moeten overdoen. Herexamens vinden plaats tussen 17 en 20 juni.

Aan de omstandigheden tijdens de examens lijkt het dit jaar niet te hebben gelegen. Het LAKS, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, verzamelt elk jaar de klachten van eindexamenklanten. Na de examens maakt het LAKS de balans op. De club liet al weten dat het aantal klachten dit jaar lager is dan vorig jaar.