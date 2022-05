Vandaag Inside maandag weer op televisie, bevestigt Talpa

In de talkshow 'Vandaag Inside' van SBS geven Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp hun kijk op het nieuws en de actualiteit. Beeld Patrick van Emst / Brunopress

Wel neemt Talpa ‘glashard’ afstand van ‘de manier waarop hij zijn punt duidelijk wilde maken, en hoe daar vervolgens op gereageerd werd en met het onderwerp is omgegaan’, zegt Louwerens in een verklaring. Volgens Louwerens lag de keuze om te stoppen uitsluitend bij Derksen, maar is het de commentator inmiddels duidelijk geworden ‘dat zelfs de grootste criticasters vinden dat een programma als Vandaag Inside een plek moet hebben in het Nederlandse medialandschap.’

Gisteren zei Derksen al dat het programma terug zou keren. Volgens hem bestaat het publiek dat Vandaag Inside een warm hart toedraagt uit een grotere groep dan ‘de cancel- en wokebeweging’ die veel ‘lawaai maakt’. Talpa hield toen nog een slag om de arm en noemde berichten over een terugkeer nog ‘voorbarig’.

‘Uitglijder’

Derksen kreeg twee weken geleden een storm van kritiek over zich heen, nadat hij in een anekdote vertelde dat hij vijftig jaar geleden een dronken, slapende vrouw penetreerde met een kaars. Aan tafel werd door René van der Gijp en Steven Brunswijk hard gelachen om het verhaal. Later paste Derksen zijn verhaal aan. Hij stelde dat hij de kaars alleen tussen de benen van de vrouw had gezet, het verhaal had aangedikt en daarmee een ‘uitglijder’ had begaan. Daarmee heeft hij volgens Louwerens ‘duidelijk genoeg afstand genomen van wat hij eerder zei’.

‘Naar aanleiding van de uitzending trokken velen de handen van Johan af’, zegt Louwerens. ‘Radiostations, theaters en voor zijn gevoel ook Talpa.’ Derksen was namelijk kritisch op het persbericht dat Talpa naar buiten bracht waarin zijn excuses werden aangekondigd. Ook sprak Talpa-coryfee Paul Römer in het radioprogramma Spraakmakers publiekelijk uit dat Derksen grenzen had overschreden. Maar volgens Louwerens heeft Talpa Derksen niet gecanceld en is hem dat ook duidelijk gemaakt.

Reclame-euro’s

Louwerens: ‘Vandaag Inside blijft een programma waar onder andere discussies en gesprekken over uiteenlopende (gevoelige) thema’s in de openbaarheid gevoerd worden.’

Dagelijks kijken tussen de 800- en 900 duizend mensen naar het programma. Niels van Altena, oud-salesdirecteur van de Ster, berekende het FD eens voor hoeveel reclame-euro’s dat oplevert. Hij kwam uit op 65 duizend euro per aflevering. Maar of Talpa en SBS een dergelijk bedrag straks opnieuw mogen gaan verdelen, is nog maar de vraag. Sponsors als Toto en Stella Fietsen trokken zich daags na de uitlatingen van Derksen terug.

Ondertussen loopt er nog een onderzoek vanuit het Openbaar Ministerie naar het handelen van Derksen. Dat ‘is gericht op waarheidsvinding van mogelijk strafbare gedragingen waarover in dat programma gesproken is’, schreef het OM in een persbericht. Betrokkenen werden daarin opgeroepen om hun verhaal te doen.