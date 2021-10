Vandaag begint de zaak tegen de verdachten van de moord op Peter R. de Vries

De bloemenzee voor Peter R. de Vries, op de plek waar hij werd neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. Beeld ANP

De Vries werd op 6 juli neergeschoten in Amsterdam, na opnames in de studio van RTL Boulevard, en overleed negen dagen later. Nog op de dag van de schietpartij hield de politie een auto staande op snelweg A4, waarin de twee verdachten zaten waartegen de zaak begint.

Delano G.

De 21-jarige Delano G. wordt ervan verdacht De Vries te hebben neergeschoten. Hij groeide op aan de rand van Tiel en bouwde als tiener een flink strafblad op, met onder meer twee diefstallen en vijf woninginbraken. Als hij 19 is, lijkt hij voor een carrière als rapper te willen gaan en richt hij een eigen muzieklabel op, maar het is bij één uitgegeven nummer gebleven.

Volgens De Telegraaf is G. een neef van Jaouad W. uit de organisatie van Ridouan T., die terechtstaat in het Marengoproces. De Vries trad op als vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in die zaak, die draait om een reeks liquidaties waar Ridouan T. achter zou zitten. De vraag is of tijdens de zaak duidelijk zal worden uit welke hoek de moord op De Vries kwam. Bij vergelijkbare zaken beriepen verdachten zich veelal op hun zwijgrecht.

Kamil E.

De tweede verdachte is de 35-jarige Kamil E., die de vluchtauto zou hebben bestuurd. Hij werd geboren in de Poolse stad Katowice en pleegde meerdere diefstallen en berovingen in Polen. Ten tijde van de moord op De Vries woonde hij nog maar enkele maanden in Nederland, in het Gelderse Maurik, samen met zijn hoogzwangere vrouw en twee kinderen. Een paar dagen voor de moord werd hij gearresteerd omdat hij in Tiel zijn huisbaas zou hebben bedreigd met een vuurwapen. Twee dagen later werd hij vrijgelaten.

Het proces begint maandag met een inleidende zitting, waarbij het Openbaar Ministerie onder meer vertelt over de staat van het politieonderzoek en waarbij gevraagd zou kunnen worden om een psychologisch onderzoek van de verdachten. Gezien de grote belangstelling voor de zaak, ook internationaal, kan publiek vanuit verschillende zalen meekijken. Ook familieleden en vrienden van De Vries zullen aanwezig zijn. De twee verdachten hoeven er niet bij te zijn.

Het lijkt erop dat de politie veel bewijsmateriaal heeft verzameld. Doordat de beschieting zo in de openbaarheid plaatsvond, zijn er ooggetuigen, beelden van omstanders en bewakingsbeelden. Het is ook mede te danken aan de vele camera’s in de stad dat de politie de vluchtauto zo snel staande wist te houden, op basis van het kenteken. Ook zijn er wapens aangetroffen bij de arrestatie. Of het vermoedelijke moordwapen hier bij zit, heeft het Openbaar Ministerie nog niet gezegd.

De Volkskrant houdt een liveblog van de zitting bij. Volg dat vanaf 10 uur.