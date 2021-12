Vandaag advies Gezondheidsraad: krijgen ook jonge kinderen straks een coronavaccinatie?

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge eerder dit jaar op het Binnenhof in gesprek met kinderen. Vandaag wordt het advies van de Gezondheidsraad over inenting van jong kinderen verwacht. Meestal neemt de minister de adviezen van de raad over. Beeld ANP

Vorige week gaf de raad al groen licht voor coronavaccinaties voor jonge kinderen met een verhoogd risico op een ernstig beloop van de ziekte. Zij hebben bijvoorbeeld een longaandoening, aangeboren hartafwijkingen of het syndroom van Down. Dat advies ging om een relatief beperkte groep van 40 duizend kinderen.

Het advies van vanmiddag gaat over de resterende kinderen tussen de 5 en 11 jaar, die geen verhoogd risico lopen op medische problemen bij een corona-infectie. Bij hen verloopt een besmetting doorgaans mild met slechts wat verkoudheidsklachten. Reden voor de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) om tegen zo’n inenting voor deze groep te pleiten. ‘Kinderen worden dan een instrument’, zei voorzitter Károly Illy, kinderarts en OMT-lid eerder tegen deze krant. ‘Het gaat om een medische handeling bij wilsonbekwame individuen, daar moet je extreem zorgvuldig mee zijn.’

Stress

Maar Jeugdartsen Nederland (AJN), de wetenschappelijke vereniging voor jeugdartsen, vindt juist dat ouders zelf de keuze moeten krijgen om ook hun kinderen tussen de 5 en 11 te vaccineren. Het medisch risico van een besmetting mag voor de kinderen zelf dan wel gering zijn, de stress in gezinnen en scholen kan behoorlijk oplopen wanneer het virus rondwaart. Zeker wanneer het kind vaak in de buurt komt van een kwetsbaar gezinslid.

‘Jeugdartsen horen van ouders dat zij hun kinderen uit angst voor besmetting thuishouden van sport- en/of andere sociale activiteiten, of sterk overwegen dit te doen’, schrijft AJN in een verklaring. ‘Ook worden sommige kinderen thuisgehouden van school. We weten dat chronische stress in een gezin en bij het kind schade kan veroorzaken aan de gezondheid en nadelige gevolgen kan hebben op de ontwikkeling van kinderen.’

Zelfs als de coronaprik voor de jonge kinderen zelf maar minimale medische voordelen heeft, dan nog kan het zinvol zijn zo’n prik aan te bieden, aldus de jeugdartsen, puur omdat de stress van besmettingsrisico's óók gevolgen kan hebben voor hun gezondheid. Die indirecte schade van corona noemde De Gezondheidsraad afgelopen zomer ook als extra argument om de inenting aan te raden voor jongeren. ‘Naast directe gezondheidswinst kan vaccinatie ook indirecte gezondheidswinst opleveren. Zo zal vaccinatie van 12- tot en met 17-jarigen leiden tot minder viruscirculatie in die groep en daarmee tot een kleinere kans op beperkende maatregelen die een negatieve invloed op hen hebben, zoals quarantaine voor schoolklassen of het sluiten van scholen.’

Bijwerkingen

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurde het Pfizer-vaccin eind november goed voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar. Volgens het EMA is het vaccin bij jonge kinderen voor ruim 90 procent effectief in het voorkomen van coronaklachten. De kinderen krijgen een dosis die drie keer zo klein is als die van jongeren en volwassenen. Omdat de jongsten een sterkere afweerreactie hebben, maken ze bij zo’n lage dosis al genoeg antistoffen aan.

De bijwerkingen van de inenting zijn bij deze leeftijdsgroep vergelijkbaar met die bij jongeren en volwassen, aldus het EMA. Denk daarbij bijvoorbeeld aan pijn op de prikplek, vermoeidheid, hoofdpijn. ‘Deze effecten zijn meestal mild en verbeteren binnen een paar dagen’, schrijft het EMA, na analyse van de voor- en nadelen van een Pfizer-prik bij tweeduizend jonge kinderen.

Het advies van de Gezondheidsraad wordt om 13.00 uur verwacht. Meestal neemt minister Hugo de Jonge de adviezen van de raad over in het kabinetsbeleid. Donderdag stemde de Kamer al voor een motie van PvdA en GroenLinks om de vaccinatiekeuze voor jonge kinderen aan de ouders over te laten, mocht de Gezondheidsraad dit adviseren.