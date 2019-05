Vanavond speelt Ajax om een finaleplek in de Champions League en dit is wat eraan voorafging

Ajax-spits Klaas-Jan Huntelaar van Ajax in duel met Tassos Avlonitis van Sturm Graz. Beeld ANP

25 juli 2018: Ajax – Sturm Graz (2–0)

Verwachtingsvol had het Ajax-publiek uitgekeken naar de kennismaking met de nieuwelingen Dusan Tadic en Daley Blind. Maar in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen was het een speler met een vertrekwens die de show stal. Aan de hand van Hakim Ziyech won een aantrekkelijk spelend Ajax in de tweede voorronde van de Champions League van het Oostenrijkse Sturm Graz: 2-0.

Hakim Ziyech, op de huid gezeten door Lukas Spendlhofer of SK Sturm Graz. Beeld Getty Images

1 augustus 2018: Sturm Graz – Ajax (1–3)

In wat het seizoen van de revanche moet worden, heeft Ajax de eerste horde genomen. Zonder in de problemen te raken, rekende de ploeg van trainer Erik ten Hag in de tweede voorronde van de Champions League af met Sturm Graz (1-3).

Ajax-coach Erik ten Hag in gesprek met Noussair Mazraoui tijdens de return tegen het Oostenrijkse Sturm Graz. Beeld AFP

7 augustus 2018: Standard Luik – Ajax (2–2)

In plaats van de riante voorsprong na rust professioneel uit te bouwen, kreeg een laconiek en onnauwkeurig Ajax de deksel alsnog op de neus. Door de late gelijkmaker (2-2) voelde de nummer twee van België zich de morele winnaar en stapten de Amsterdammers met het nodige chagrijn het veld af.

Verdediger Daley Blind in gevecht met Standards Paul-Jose. Beeld BELGA

14 augustus 2018: Ajax – Standard Luik (3–0)

Met heerlijke individuele acties, fijnzinnige passes en vlotlopende aanvallen rekende Ajax in de derde voorronde van de Champions League op imponerende wijze af met de Belgen. Plotseling viel de puzzel van trainer Erik ten Hag feilloos in elkaar.

Hakim Ziyech speelde opnieuw een sterke wedstrijd.

22 augustus 2018: Ajax – Dynamo Kiev (3–1)

Een avondje Europees voetbal met Ajax is een cadeautje voor de voetballiefhebber. Gewoon lekker voetballen. Aanvallen. Laten zien wat je kunt. Minimaal één keer meer scoren dan de tegenstander. In zekere zin is het voetbal van Ajax in Europese thuisduels terug bij de basis van plezier en onbevangenheid.

Donny van de Beek scoort de 1-0 tegen Dynamo Kiev. Beeld ANP

28 augustus 2018: Dynamo Kiev – Ajax (0–0)

Alleen het doelpunt ontbrak in de gave demonstratie van Ajax. Of twee doelpunten. Of drie. Ajax had meestal de bal dinsdag in Kiev, in de miljoenenjacht naar de Champions League. Ajax was rustig en voetbalde met de ontspanning en flair van een training in het Vondelpark.

Doelman André Onana en zijn teamgenoten vieren na het gelijkspel tegen Dynamo Kiev in de laatste play-off-wedstrijd dat Ajax het hoofdtoernooi van de Champions League heeft bereikt. Beeld AP

19 september 2018: Ajax – AEK Athene (3–0)

Wie zegt dat de Johan Cruijff Arena een saai stadion is, moet eens kijken bij Europese thuisduels van Ajax, als het elftal tot in het diepst van zijn vermogens reikt en het publiek danst, zingt en het stadion laat trillen op zijn fundament van beton. Het is dan Sensation red and white in de Arena.

Dusan Tadic snelt voorbij Michalis Bakakis van AEK Athene. Beeld ANP

2 oktober 2018: Bayern München – Ajax (1–1)

Met bij vlagen imponerend spel eiste Ajax dinsdag zijn rol op tijdens het Oktoberfest in München. Alsof de Beierse weiden waren ingenomen door Amsterdamse feestgangers, zo sloeg Ajax in fasen de maat van de muziek in de strijd met de Duitsers.

Bayern-spits Robert Lewandowski in duel met Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt. Beeld Getty Images

23 oktober 2018: Ajax – Benfica (1–0)

Ajax - Benfica was een heerlijk gevecht met vuige trekjes, een botsing van stijlen ook, culminerend in een wervelende avond vol spanning in de Arena. Het bevrijdende doelpunt (1-0) viel in blessuretijd en was van rechtsachter Mazraoui, die ook al scoorde tegen Bayern.

De frequent opkomende Ajax-verdediger Nicolas Tagliafico in de thuiswedstrijd tegen Benfica. Beeld Getty Images

7 november 2018: Benfica – Ajax (1–1)

Onbesuisd, onsamenhangend en beschamend bij vlagen, was het optreden in Lissabon tegen Benfica, vooral voor rust. Maar zelfs als het spel van Ajax ondermaats is, kan elk moment een sprankje magie ontstaan, simpelweg omdat individueel talent daarvoor garant staat.

André Onana viert de goal van Ajax. Beeld Getty Images

27 november 2018: AEK Athene – Ajax (0–2)

Ajax, genoemd naar een held uit de Griekse mythologie, plaatste zich in Athene door de zege op AEK (0-2) voor de achtste finales van de Champions League, tussen de waarlijk grote clubs van Europa. De verdiensten lopen straks op tot boven de 60 miljoen euro.

Ajax-middenvelder Lasse Schone is euforisch na de overwinning in Athene – en daarmee de plaatsing voor de achtste finales van de Champions League. Beeld ANP

12 december 2018: Ajax – Bayern München (3–3)

Het werd een veldslag, waarin Ajax overeind bleef. Maar de Amsterdammers pakten niet de zo gewenste eerste plek in groep E. Daarvoor was Bayern München in het laatste pouleduel toch te taai: 3-3.

Ajax-verdediger Maximilian Wöber voert een sliding uit om Leon Goretzka van Bayern af te stoppen. Beeld Getty Images

13 februari 2019: Ajax – Real Madrid (1–2)

Ajax joeg Real over de kling voor de rust. Het speelde creatief en aanvallend als vanouds, op een avond om te koesteren, waarop het rood en wit straalde als op de mooiste dagen van het jaar. Maar bekerhouder Real Madrid sloeg – zoals wel vaker – vlak voor tijd onbarmhartig toe.

Hakim Ziyech in de Amsterdam Arena, in een gevecht bij de cornervlag met Dani Carvajal en Gareth Bale van Real Madrid. Beeld AFP

5 maart 2019: Real Madrid – Ajax (1–4)

In magisch Madrid werden jongens mannen en mannen weer jongens. De bewondering van de internationale voetbalwereld daalde als hemelse confetti neer op Ajax, dat heerser Real Madrid zonder erbarmen van het podium stootte. Dat gebeurde op een hallucinerend mooie avond in voetbaltempel Bernabéu, in wat één van de grootste sensaties in de geschiedenis van de Champions League mag heten.

Het team van Ajax viert de sensationele overwinning in voetbaltempel Bernabéu, juichend en dansend voor het vak met naar Madrid meegereisde Ajax-supporters. Beeld BSR Agency

10 april 2019: Ajax – Juventus (1–1)

Na een dag van heerlijk oplopende spanning en speculaties ontvouwde Ajax – Juventus zich als een klassieke wedstrijd tussen het bonkende hart van Ajax en het kloppende verstand van Juventus. Een meeslepende partij voetbal, een duel dat over zes dagen een vervolg krijgt in Turijn, met onvoorspelbare afloop.

Juventus-speler Joao Cancelo, duellerend met de Ajax-middenvelders Frenkie de Jong en Lasse Schöne. Beeld Getty Images

16 april 2019: Juventus – Ajax (1–2)

Het formidabele ensemble Ajax gooit de verhoudingen in voetballend Europa volledig overhoop. Ajax was in Turijn een vechtmachine met geweldige erupties van voetbalkunde en plaatste zich ten koste van Juventus verdiend voor de halve finales.

David Neres en Donny van de Beek vieren de gelijkmaker tegen Juventus. Beeld BSR Agency

30 april 2019: Tottenham Hotspur – Ajax (0–1)

Klokwerk Ajax draaide en tikte tot de tijd stopte in de buurt van 1 juni. Dankzij een eerste half uur van voetbalmagie tegen Tottenham Hotspur is Ajax dichtbij het walhalla van het clubvoetbal, de finale van de Champions League.