Vanaf zondag koeler

In het zuiden van ­Europa is het de ­komende tijd erg warm. Heel af en toe weet de warme lucht zich ook naar het noorden uit te breiden, maar over het algemeen waait er een westenwind en zijn de temperaturen in ons land gematigd.

De meest actieve regengebieden trekken eerst vooral over de Britse Eilanden naar Scandinavië. In de tweede helft van de volgende week dringen regenstoringen ook wat makkelijker door tot ons land.

Ook zaterdag trekt een regenstoring over ons land, maar echt actief is deze niet. Voorafgaand daaraan waait een zuidelijke wind en loopt de temperatuur in een groot deel van het land op naar zomerse waarden van 25 tot 28 graden.

In de loop van de dag kan een enkele regen- of onweersbui ontstaan en samen met een naar west draaiende en aantrekkende wind wordt de warme lucht weer ons land uitgedreven.

De wind trekt in de nacht naar zondag langs de kust aan tot hard of stormachtig, kracht 7 tot 8. Er zijn windstoten van 80 of 90 kilometer per uur mogelijk. Ook landinwaarts is de wind zondag nadrukkelijk aanwezig. Zon en wolken wisselen elkaar af en in de middag valt een enkele bui.

Maandag verandert er weinig aan dit Hollandse zomerweer. Dinsdag verloopt zonniger en ook iets warmer.