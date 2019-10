Bellen met Jan Tourkov

Vanaf de activistenblokkade van Extinction Rebellion: ‘Mensen worden rustig afgevoerd’

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren sinds maandagochtend vroeg een verkeersader in het centrum van Amsterdam. Het is half elf in de ochtend als de politie doende is met het een voor een afvoeren van demonstranten. Onze verslaggever ter plekke, Jan Tourkov, staat op dat moment ‘vast’.