Vanaf de activistenblokkade van Extinction Rebellion: ‘Er is veel ME, maar de stemming is gemoedelijk’

Activisten van Extinction Rebellion blokkeren in de vroege ochtend de Stadhouderskade voor het Rijksmuseum. Beeld ANP

Ha Jan, jij was er vroeg uit.

‘Ja, rond kwart voor vijf. Extinction Rebellion zou om half zes actie gaan voeren bij de brug voor het Rijksmuseum. Het is een goed georganiseerde beweging, alles was van tevoren keurig aangekondigd. Er is hier veel pers.’

De politie heeft maandagochtend in Amsterdam een aantal aanhoudingen verricht bij de demonstratie van de groep Extinction Rebellion.

Wat is dat voor club?

‘Een uit Engeland overgewaaide beweging die deze week overal ter wereld acties voert. Ik zie hier veel jongeren. Veel studenten, ook buitenlandse studenten valt me op. Ook wel wat krakerstypes en wat ouderen van wie je je afvraagt hoe zij hierin verzeild zijn geraakt.’

Tientallen demonstranten, meldt het ANP. Klopt dat?

‘Nee, het zijn er honderden. Ze hebben tentjes opgezet op de Stadhouderskade, ter hoogte van het Rijksmuseum. Ze blokkeren dus de weg. Er is nu overleg gaande met de politie. Dat wordt allemaal keurig aan ons meegedeeld.’

Is er veel politie aanwezig?

‘Er is veel ME, maar de stemming is gemoedelijk hoor. Er wordt gezongen. Kun je me nog horen?’

Er schijnen twee arrestaties te zijn verricht.

‘Dat heb ik niet gezien. Ik denk dat ze zo wel tot een oplossing komen met de politie. Ik geloof dat de actievoerders wel naar het Museumplein mogen. Maar daar mogen ze weer niet hun tentjes opzetten.’

Zie je op spandoeken of borden teksten die rechtstreeks tot de Nederlandse regering zijn gericht?

‘Niet echt. Wat ik hier wel zie: ‘Wat is een wereldleider zonder een wereld om te leiden’.’