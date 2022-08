Vanaf 5 september minder treinen door personeelstekort bij NS

Een conducteur van de NS aan het werk tijdens de ochtendspits op station Amsterdam-Zuid. Als gevolg van het personeelstekort bij het vervoersbedrijf gaan er op een aantal trajecten minder treinen rijden. Beeld ANP / ANP

De aanpassing is noodzakelijk om veel plotselinge uitval van treinen te voorkomen, stelt de NS. Volgens interim-baas Bert Groenewegen kan de vervoersorganisatie de huidige dienstregeling ‘niet volledig waarmaken’. Een nijpend personeelstekort (de NS telt op dit moment 1.400 vacatures) dwingt het bedrijf tot een stap terug. Vooral het gebrek aan conducteurs en machinisten knelt de vervoersstroom.

De afschaling baart zorgen bij kabinet en reizigers. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur & Waterstaat) vindt het ‘echt niet goed’ dat de treinpassagier de dupe wordt van het personeelstekort van de NS. Reizigersvereniging Rover vindt dat de nieuwe dienstregeling ‘de ondergrens’ aantikt. ‘Een slechter product leidt weer tot minder reizigers. We zijn bang dat we hiermee in een negatieve spiraal komen’, zegt voorzitter Freek Bos.

Minder reizigers

Het vervoersbedrijf erkent dat sommige treinen drukker zullen zijn dan voorheen en de wachttijden voor een overstap langer worden. Op veel plekken zal een NS-trein niet meer elk kwartier langskomen, maar elke dertig minuten. Vooral buiten de Randstad dreigt het ouderwets behelpen te worden. De intercity zal na acht uur ’s avonds op veel stations nog maar een keer per uur langskomen.

Ook het wegblijven van reizigers speelt mee in de problematiek. Bij het in elkaar zetten van de huidige dienstregeling ging de NS uit van een stijgend aantal passagiers, maar door de coronacrisis kwam die verwachting niet uit. De NS heeft zelfs moeite om terug te veren naar het niveau van 2019. Het aantal reizigers blijft steken op 82 procent van de hoeveelheid passagiers van voor de pandemie. Vooral forensen maken minder vaak gebruik van de trein.

Op de snelwegen is het ook nog niet zo druk als voor de coronacrisis, maar trekt het aantal reizigers gemakkelijker aan, ziet hoogleraar transportbeleid en logistieke organisatie Bert van Wee. Vooral werknemers met kantoorbanen zijn na de pandemie (gedeeltelijk) blijven thuiswerken. ‘Vaak hoogopgeleide personen met hogere inkomens’, zegt Van Wee. ‘Juist die mensen leggen vaak langere afstanden met de trein af.’

De nieuwe dienstregeling gaat in december in, maar de eerste aanpassingen beginnen al in september. De NS zegt wel te willen voorkomen dat vaak bereisde trajecten overvol raken. Zo is het bedoeling dat in het nieuwe jaar weer zes intercity’s per uur rijden tussen Eindhoven en Amsterdam. Maar voor de hogesnelheidslijn tussen Breda en Rotterdam acht de NS bijvoorbeeld nog maar drie treinen per uur noodzakelijk, twee minder dan nu.

Minder omzet

De NS had dinsdag meer slecht nieuws. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers maakte de organisatie bekend 200 miljoen minder omzet te hebben gedraaid dan een jaar daarvoor. Uiteindelijk bedroeg het verlies 225 miljoen euro over de eerste zes maanden van het jaar. In die cijfers is de compensatie van de overheid niet meegerekend. Met de Haagse steun en door lagere afschrijvingen boekte het bedrijf een winst van 78 miljoen euro.

Ook maakte de organisatie bekend de Britse markt te gaan verlaten. De NS was met dochteronderneming Abellio UK gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, waarmee het vorig jaar zelfs meer omzet boekte dan in Nederland. Mede door kritiek vanuit Den Haag focust de NS zich voortaan op de binnenlandse markt. Alle buitenlandse activiteiten moeten ‘bijdragen aan het belang van de Nederlandse reiziger’. Abellio past niet in die strategie.