Vanaf 2040 alle vrachtwagens en bussen elektrisch, is dat haalbaar?

Alle vrachtwagens en bussen die vanaf 2040 worden verkocht, moeten op schone energie rijden. Dat hebben elf landen op initiatief van Nederland met elkaar afgesproken tijdens de klimaattop in Glasgow. Hoe haalbaar zijn die plannen?

Het zijn grote ambities: niet alleen moet er een verkoopverbod op vervuilende vrachtwagens en bussen komen vanaf 2040, al in 2030 is het doel dat 30 procent van de verkochte bussen en vrachtwagens geen CO2 meer uitstoten. Vanaf 2050 moeten alle vervuilende vervoerders van de weg zijn. Naast Nederland sluiten het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk, Turkije, Nieuw-Zeeland, Finland, Canada, en Uruguay aan bij het initiatief. Ook enkele grote bedrijven, waaronder Unilever en Amazon, hebben hun steun uitgesproken.

Volgens staatssecretaris Steven van Weyenberg, die deze dagen op de klimaattop aanwezig is, is de overeenkomst een mooi begin om de ‘uitstoot van vrachtwagens en bussen wereldwijd naar nul te krijgen’. Hij hoopt dat nog meer landen en partijen aanhaken. Vooralsnog hebben grote industrielanden zoals China, de Verenigde Staten en Rusland zich niet aangesloten bij deze nieuwe coalitie.

Haalbaarheid

Zijn de plannen wel haalbaar? Er dienen zich in ieder geval al direct grote uitdagingen aan. Zo hebben de meeste elektrische vrachtwagens die momenteel in productie zijn een actieradius van hooguit 250 kilometer: veel te weinig om door het land, laat staan internationaal, lange afstanden te rijden. Bovendien is de infrastructuur van laadpalen en oplaadstations in Nederland niet geschikt voor trucks, die hebben laders met een veel groter vermogen en hogere laadsnelheid nodig.

Ondanks de grote uitdagingen is dit een ‘geweldig initiatief’, vindt Auke Hoekstra, onderzoeker elektrisch rijden aan de TU Eindhoven. ‘Enkele jaren geleden werd ik nog voor gek verklaard als ik zei dat dit mogelijk was, maar met dit signaal geeft Nederland aan dat het echt haalbaar is.’

Hoekstra denkt dat de problemen die er liggen binnen de afgesproken termijn zijn op te lossen. ‘Voldoende laadplekken aanleggen is nog een hele opgave. Maar als je dit vergelijkt met andere uitdagingen die voor ons liggen op dit gebied, zoals aanleg van windparken of installeren van warmtepompen, dan valt dit met een goede planning te doen. De techniek is er en nu dus ook de wens.’

Politieke keuzes

Technologisch is het dus mogelijk om de infrastructuur van Nederland op de elektrische trucks en bussen aan te passen. Maar de aanleg van het laadnetwerk kan niet los worden gezien van alle andere uitdagingen die er nog liggen om het elektrisch netwerk uit te breiden, vertelt een woordvoerder van Netbeheer Nederland. ‘De energietransitie vraagt een totale ombouw van het energiesysteem. Zo moeten er nieuwe transformatorstations komen die de toekomstige capaciteit aankunnen', aldus de woordvoerder. ‘Dat kost geld en vooral veel tijd door alle vergunningsaanvragen: het duurt jaren. Zonder zulke aanpassingen is ook uitbreiding van het laadnetwerk niet mogelijk.’

Toch zou het mogelijk moeten zijn de infrastructuur op tijd in orde te krijgen. ‘Maar dan zijn er wel politieke keuzes nodig,’ aldus de woordvoerder van Netbeheer Nederland. ‘We moeten maximaal inzetten op tijd, geld en mensen om dit mogelijk te maken. Maar als we als samenleving echt deze keuze maken, moet het goedkomen.’

Winstgevend

Het andere probleem: er zijn nog geen trucks die echt lange afstanden kunnen afleggen. Maar juist doordat de landen zich nu commiteren, zal de markt verder in beweging komen, denkt onderzoeker Hoekstra. ‘Als elf landen dit afspreken zien producenten dat er een markt is voor schone wagens. Dan gaan ze ermee aan de slag en komt zoiets in een stroomversnelling.’

Hoewel tussen de elf aangesloten landen ook enkele grote industrielanden zitten, wagen de echte reuzen, zoals de Verenigde Staten en China, zich nog niet aan de ambitieuze doelstellingen. Dat hoeft nog geen probleem te zijn, denkt Hoekstra. ‘Het gaat erom dat de ontwikkeling in gang is gezet. Als deze manier van werken winstgevend blijkt te zijn zullen ook andere landen uiteindelijk volgen, met of zonder afspraak.’