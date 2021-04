Vanaf 15 mei quarantaineplicht voor reizigers uit risicogebieden, ook voor gevaccineerden

Vakantiegangers vertrekken begin deze week vanaf Schiphol naar Rhodos voor een testvakantie. Beeld Joris van Gennip

Het kan zijn dat hier verandering in komt als het kabinet het reisadvies aanpast, maar dat is voor een groot deel afhankelijk van de situatie in andere landen. Tot 15 mei geldt een negatief reisadvies.

In maart lag er al een wetsontwerp klaar voor de quarantaineplicht. Ook als het reisadvies van het kabinet wordt aangepast, blijft quarantaine een belangrijk instrument om het virus onder controle te krijgen, schreef het ministerie van Volksgezondheid in het wetsontwerp. En voorlopig moeten ook gevaccineerde reizigers in quarantaine. ‘Een vaccin zorgt ervoor dat je zelf niet meer ziek wordt, maar het is nog onduidelijk in hoeverre een vaccinatie ook voorkomt dat je een ander kunt besmetten.’

Belteams controleren en letten op achtergrondgeluiden

Hoe werkt het? Reizigers zijn straks verplicht een quarantaineverklaring in te vullen. Hierop verklaart de reiziger ‘onverwijld’ in quarantaine te zullen gaan en vult persoonlijke gegevens in als naam, telefoonnummer, adres en mogelijk ook een paspoort- of sofinummer. Quarantaine duurt tien dagen, met de mogelijkheid na vijf dagen een test te doen. Als die negatief is, kan de quarantaine worden opgeheven.

De controle ligt bij zogenoemde ‘belteams’ die steekproefsgewijs reizigers zullen bellen. In eerste instantie zijn de teams bedoeld om ‘de naleving van de quarantaineplicht te stimuleren’ en nuttige informatie te geven over de quarantaine en eventuele ondersteuning. Maar uit het telefoongesprek kan ook blijken dat iemand niet thuis is. Iemand kan dit zelf toegeven, maar achtergrondgeluiden zijn ook een mogelijke aanwijzing. ‘Denk bijvoorbeeld aan het geluid van de omroep van een conducteur in de trein of het geluid van een kassa in de winkel’, staat in het wetsontwerp.