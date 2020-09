Van zorgpremie tot CO2-heffing: dit zijn de belangrijkste punten van de Miljoenennota

Minister Hoekstra van Financiën (CDA) arriveert dinsdag op het Binnenhof en wordt daar welkom geheten door Cor Ardon, hoofd beveiliging van het ministerie van Algemene Zaken. Beeld ANP - Phil Nijhuis

Het tekort ontploft, de groei trekt aan

De coronacrisis doet zich ook volgend jaar nog voelen in de schatkist. Vorig jaar op Prinsjesdag rekende het kabinet nog op een overschot van 3,4 miljard euro voor 2020. In de laatste prognoses loopt het tekort op tot 68 miljard en in 2021 ook nog tot bijna 44 miljard euro. Een groot deel van het steunpakket voor de economie loopt zeker door tot juli. Na de enorme dip van dit jaar rekent het kabinet wel weer op 3,5 procent economische groei in 2021. Mits er geen tweede golf van coronabesmettingen komt die opnieuw het maatschappelijk leven lamlegt.

Werkloosheid loopt op

‘De coronacrisis zal forse economische gevolgen hebben voor veel mensen', waarschuwt minister Hoekstra van Financiën in de Miljoenennota. Ook het steunpakket van de overheid kan dat maar ten dele voorkomen. De werkloosheid in 2021 loopt naar verwachting op tot zo'n 6 procent.

CO 2 -heffing op komst

De meest vervuilende industrie gaat betalen voor de uitstoot van CO 2 . Bedrijven krijgen een vrijstelling voor een bepaalde hoeveelheid uitstoot. Over de te veel uitgestoten CO 2 wordt belasting geheven.

Laatste jaar gaswinning

2021 wordt het laatste volledige jaar waarin nog gas wordt gewonnen uit de Groningse bodem. Medio 2022 gaat de gaswinning naar nul.

Grote bedrijven zwaarder belast, het mkb lichter

De voorgenomen verlaging van het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting – van 25 naar 21,7 procent – gaat niet door. Het grote bedrijfsleven gaat dus meer belasting betalen dan voorzien maar de opbrengst daarvan sluist het kabinet terug via een verlaging van het laagste tarief van de vennootschapsbelasting. Deze belastingverlaging komt voornamelijk het midden- en kleinbedrijf ten goede.

Zorgpremie stijgt licht

De zorgpremie stijgt in 2021 naar verwachting licht. Van gemiddeld 4.121 euro gaat de basispremie op jaarbasis met 37 euro omhoog. Het eigen risico blijft stabiel op 385 euro per jaar.

Voordeel voor starters

Jongeren tussen de 18 en 35 jaar worden eenmalig vrijgesteld van het betalen van overdrachtsbelasting als ze een huis kopen. Voor iedereen die naast de eigen woning een ander huis koopt, stijgt de overdrachtsbelasting juist, van 2 naar 8 procent.

ZZP’ers zwaarder belast

De zelfstandigenaftrek, de belangrijkste fiscale subsidie voor freelancers, gaat verder omlaag. Deze aftrekpost zou al slinken van 7.280 euro in 2019 naar 5.000 euro in 2028, maar het kabinet wil hem nu versoberen naar 3.200 euro. De daling zal wel in een langzamer tempo verlopen dan tot nu toe gepland.

Werk moet lonen

Belastingvoordeel voor alle werkenden: de arbeidskorting, een fiscale aftrekpost, stijgt volgend jaar al naar het niveau dat eigenlijk voor 2022 gepland stond. Dat past in het kabinetsstreven om flexwerk minder aantrekkelijk te maken en vast werk juist voordeliger. Het laagste tarief van de inkomstenbelasting, over het inkomen tot 68.507 euro, daalt volgend jaar van 37,1 naar 36,9 procent. Dat komt ten goede aan alle werkenden.

Cadeau voor kleiner spaarders

De vrijstelling van de vermogensrendementsheffing op spaargeld gaat omhoog van 30.846 naar 50 duizend euro. Voor stellen is dat (net zoals nu) het dubbele: 100 duizend euro. Om dit cadeautje aan spaarders te bekostigen, gaat de vermogensrendementsheffing boven dat drempelvrije bedrag juist omhoog. Spaarders en beleggers die meer dan 50 duizend euro spaargeld bezitten, gaan over dat extra vermogen dus meer betalen.

Reddingsplan voor de kunsten

Het Fonds Podiumkunsten krijgt alsnog 15 miljoen euro extra van het kabinet. Hiermee kunnen instellingen die vorige maand van het fonds een positief advies kregen, maar waarvoor te weinig geld was, alsnog worden gesubsidieerd.

Bonus Zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers die strijden tegen het coronavirus krijgen een extra bonus van 500 euro, bovenop de bonus van 1000 euro die ze dit jaar krijgen.

Offensief tegen schulden

Een ‘schuldensaneringsfonds’ met een startkapitaal van 30 miljoen euro moet mensen gaan helpen die met ondraaglijke schulden kampen.

Het fonds van Hoekstra en Wiebes

Het kabinet trekt 20 miljard euro uit voor structurele investeringen in de Nederlandse economie. Het kapitaal voor dit ‘Wopke-Wiebesinvesteringsfonds’, leent het kabinet bij beleggers door de staatsschuld te verhogen. De komende vijf jaar kan het fonds jaarlijks 4 miljard euro besteden aan onderzoek, innovatie en infrastructuur, zoals nieuwe openbaarvervoerverbindingen.