Van zeesterren tot glassponzen: wetenschappers ontdekken opvallend veel leven in de diepzee

Een zeester, aangetroffen tijdens een van de expedities in de Stille Oceaan. Beeld Smartex Project/NERC

De internationale wetenschappers onderzochten een zone die zich grofweg tussen de 3 en 6 kilometer onder het wateroppervlak bevindt. Zonlicht dringt daar niet door, de temperatuur ligt tussen 0,5 en 3 graden Celsius. Organismen die op deze diepte leven, moeten bestand zijn tegen een enorme waterdruk. Tussen de 3,8 en 4,3 kilometer diepte blijken vooral zachte koralen, zeesterren en schelpdieren te leven. Nog iets dieper, tussen de 4,8 en 5,3 kilometer, leven vooral anemonen, glassponzen en zeekomkommers.

De tussenliggende laag is een overgangszone, waarin zich een mix van de twee gemeenschappen blijkt te bevinden. Het bijzondere aan het onderzoek, maandag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Ecology & Evolution, is dat de biodiversiteit gelijk bleef over de grenzen heen, en niet – zoals verwacht – gelijk met de diepte afnam.

Over de auteur

Jean-Pierre Geelen werkt op de wetenschapsredactie van de Volkskrant als redacteur natuur en biodiversiteit. Hij schreef onder meer het boek Blinde vink – Hoe ik vogels leerde kijken.

Een verklaring daarvoor menen de onderzoekers ook te hebben: zij denken dat de grenzen van de zones worden bepaald door de zogenaamde ‘carbonaatcompensatiediepte’ (CCD). Dat is een duidelijke afgebakende dieptegrens waar calciumcarbonaten (afkomstig van skeletdeeltjes van kalkvormende organismen) sneller oplossen dan dat ze kunnen ophopen. Onder deze grens kunnen carbonaatdeeltjes niet opeenhopen op de bodem. Daarmee houdt het leven op voor schelpdieren die dit juist nodig hebben voor de bouw van hun schelpen en skeletten.

Een glasspons, ontdekt tijdens een van de expedities in de Stille Oceaan. Beeld Smartex Project/NERC

Kwetsbare ecosystemen

De onderzoekers vrezen dat de grenzen van deze zones in het oceaanwater in de toekomst kunnen veranderen door klimaatverandering en verzuring van de oceaan. Daardoor kan de biodiversiteit in de verschillende zones in de verdrukking komen en worden de ecosystemen onder water kwetsbaar. Het onderwaterleven beslaat zo’n 60 procent van het aardoppervlak, maar er is nog maar weinig bekend over patronen en processen die de biodiversiteit onder water bepalen.

Nicole de Voogd, marien bioloog bij Naturalis in Leiden, noemt de vondst belangwekkend. ‘Het is bijzonder dat we nu meer te weten komen over de verklaring van de verspreiding van diersoorten op zulke diepten. Nu zien we dat er duidelijke grenzen zijn wat betreft de samenstelling van bepaalde gemeenschappen op verschillende lagen in zee. Die kennis hebben we nog onvoldoende, omdat het onder zulke extreme druk zo ontoegankelijk is.’

Afgegaan op fotomateriaal

De Voogd plaatst ook kanttekeningen bij het onderzoek. Zo hebben de onderzoekers geen dieren verzameld, maar zijn zij bij de expedities afgegaan op fotomateriaal. ‘Dan is het heel moeilijk en soms onmogelijk om de organismen te identificeren. Dus blijft het ook enigszins gissen met welke we precies te maken hebben. Maar beter dan dit kunnen we momenteel niet krijgen op zulke diepten. Dus het blijft goed werk van de onderzoekers.’

Het onderzochte gebied in de Stille Oceaan is mede interessant omdat er plannen bestaan voor diepzeemijnbouw om mineralen en metalen als mangaan, ijzer en kobalt te delven — grondstoffen waarvan de vraag naar verwachting zal toenemen.

Een vleesetende spons, gefotografeerd tijdens een van de expedities. Beeld Smartex Project/NERC

De Voogd hoopt dat dit onderzoek een grote rol zal spelen in de discussie over diepzeemijnbouw, nu blijkt dat de oceaan ook dieper een unieke biotoop is voor veel soorten organismen. ‘Voorstanders van diepzeemijnbouw zeggen dat er maar kleine stukken van de zeebodem zullen worden gebruikt. Maar er liggen mangaanknollen die miljoenen jaren nodig hebben om op te bouwen. Ook woelt diepzeemijnbouw de bodem om, dat leidt tot stofvorming waar veel dieren niet tegen kunnen.’