Van Vleuten juicht nu pas als iedereen binnen is

Annemiek van Vleuten met haar gouden medaille na afloop van de individuele tijdrit. Beeld ANP

Een klasse apart was wielrenster Annemiek van Vleuten (38) woensdagochtend tijdens de olympische tijdrit, maar dit keer durfde ze pas te juichen nadat iedere deelneemster de finishlijn had gepasseerd. ‘Grace Brown moet nog binnenkomen’, hijgde ze kort na haar eigen binnenkomst en dat klopte. Die Australische deed bijna twee minuten langer over de 22,1 kilometer.

Alleen de Zwitserse Marlen Reusser (zilver) wist deze morgen binnen een minuut van Van Vleuten te finishen. Anna van der Breggen (brons) gaf iets meer dan een minuut toe. Met twee deelneemsters en twee medailles deed de Nederlandse ploeg wat zondag tijdens de veelbesproken wegwedstrijd werd nagelaten. Domineren, zoals de Nederlandse rensters het hele seizoen al alles domineren.

Zondag bij de wegwedstrijd ging Van Vleuten (toen zilver) juichend over de finish, niet wetende dat een Oostenrijkse wielrenster al binnen was. Woensdagochtend gingen de armen pas de lucht in toen de laatst vertrokken renster, Van der Breggen, de finishlijn had gepasseerd.

Snoeiharde val

Met een gouden medaille op het onderdeel tijdrit en een zilveren bij de wegwedstrijd loste Van Vleuten de hoge verwachtingen in. De vrouw die heel vaak met de mannen traint, voor de tijdrit nog samen met Tom Dumoulin, kan nu ook olympisch goud aan haar palmares toevoegen. Dat leek vijf jaar geleden al in Rio te gebeuren tot ze in gewonnen positie tijdens de wegwedstrijd snoeihard ten val kwam in een afdaling.

Op het veel veiliger parcours nabij Mount Fuji bleef Van Vleuten deze ochtend fier overeind. Al na de eerste tussentijdmeting (na 9,7 kilometer) was duidelijk dat zij de beste was. De enige buitenlandse die het wellicht de Nederlandse deelneemsters lastig zou kunnen maken, zo was de verwachting, heette Chloé Dygert te zijn. De 24-jarige Amerikaanse, op het onderdeel tegen de klok rijden de laatste jaren de beste, faalde echter en reikte uiteindelijk niet verder dan plaats zes.

Nog maar een ruime maand geleden was Van Vleuten in eigen land bij het NK tijdrijden niet eens de beste. Ze werd toen, net teruggekeerd van een hoogtestage, vierde. In Japan stond er geen maat op haar. Met de wegwedstrijd van zondag in gedachten (toen er bij de Nederlandse ploeg van alles mis ging) en met de Wet van Murphy in gedachten (Anna van der Breggen botste dinsdag nog tijdens de training op een official) was er één angstig moment: amper twee minuten op weg worstelde Van Vleuten zichtbaar met haar schakelapparaat.

Dat was zo ongeveer het spannendste moment van het evenement.

Niet uitgefietst

Van Vleuten (38) is nog lang niet uitgefietst. Dat geldt wel voor voormalig olympisch kampioen Anna van der Breggen (31). Zij houdt het na dit seizoen voor gezien. Onlangs nog won Van der Breggen de Giro d’Italia. Haar olympische oogst is nu goud (wegwedstrijd Rio) en twee keer brons (tijdrit Rio en Tokio).

Toen Annemiek van Vleuten deze ochtend na binnenkomst gespannen achter de finishlijn stond te wachten op de renster die nog moesten binnen komen probeerde een begeleider haar gerust te stellen. Door te wijzen op de enorm achterstanden bij de tussentijden. ‘Echt waar? Is dat geen misrekening?', zei ze op enig moment.