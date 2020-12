Van vis tot veiligheid: de belangrijkste afspraken uit de Brexitdeal op een rij

EU-onderhandelaar Michel Barnier en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen tijdens de persconferentie over de Brexitdeal. Beeld AP

Goederen

Britse bedrijven kunnen ongehinderd blijven exporteren naar de EU, en andersom. Geen tarieven en quota zoals die wel voor andere handelspartners van de EU gelden. Om oneerlijke concurrentie te voorkomen, belooft het Verenigd Koninkrijk soortgelijke staatssteunregels als de EU heeft aan te houden. Als een bedrijf zich benadeeld voelt kan het naar de rechter. Is de EU van mening dat het Verenigd Koninkrijk de afspraken schendt (en andersom), zijn sancties (tarieven, quota) mogelijk.

Eenzelfde systeem geldt voor sociale en milieustandaarden: de EU en het Verenigd Koninkrijk blijven gelijk optrekken, bij afwijking zijn sancties toegestaan.

Vis

De komende 5,5 jaar wordt de hoeveelheid vis die EU-vissers in Britse wateren mogen vangen met 25 procent verlaagd. Vanaf juni 2026 onderhandelen Brussel en Londen jaarlijks over de quota. Stelt Londen te harde eisen (vergaande verlaging quota) dan kan de EU heffingen opleggen op Britse visproducten bestemd voor de Europese markt. Ook sancties in andere sectoren zijn toegestaan.

Vrachtvervoer

Britse truckers blijven welkom maar mogen minder vracht vervoeren op het Europese vasteland. Ze kunnen vanaf 1 januari nog maar twee vrachtjes oppikken in de EU, daarna moeten ze eerst weer naar huis.

Luchtvervoer

Britse luchtvaartondernemingen mogen vanuit het Verenigd Koninkrijk alleen nog op en neer vliegen naar bestemmingen in Europa. Dus van Londen naar Berlijn en weer terug. Doorvliegen (Londen-Berlijn-Barcelona-Londen) is niet meer toegestaan. Ook kan British Airways niet meer via een Europese tussenstop naar een bestemming buiten de EU vliegen.

Douanecontroles

Die komen er, vooral bij de import/export van voedsel en planten. Voor andere goederen zijn er ook controles maar door het akkoord kan de administratieve rompslomp verminderd worden.

Veiligheid

Samenwerking tussen politionele en justitiële diensten in de EU en het Verenigd Koninkrijk (tegen terroristen, criminelen) blijft mogelijk.

Werken, studeren

Vrije verkeer van personen stopt. Werken en studeren in het Verenigd Koninkrijk wordt vanaf 1 januari dus moeilijker, vereist Britse vergunningen.

Financiële dienstverlening

Dit valt buiten het handelsverdrag. De voorlopige voortzetting ervan is geregeld in een aparte afspraak, banken en financiële instellingen in Londen zijn van groot belang voor de EU.