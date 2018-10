Van verkrachting beschuldigde Ronaldo buiten de selectie van Portugal gehouden

Ronaldo wordt verdacht van de verkrachting van Kathryn Mayorga. De politie in Las Vegas maakte maandag bekend dat het onderzoek naar een seksueel misdrijf op 13 juni 2009, waarbij Ronaldo betrokken zou zijn geweest, is heropend.

Zelf ontkent Ronaldo de verkrachting ook in alle toonaarden. ‘Ik ontken krachtig de beschuldigingen die tegen mij zijn ingebracht. Hoezeer ik mijn naam wil zuiveren, ik weiger om het mediacircus te voeden, dat door mensen is ontstaan die zichzelf ten koste van mij willen promoten’, schreef Ronaldo woensdag op Twitter. Volgens de vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar zou de seks met wederzijdse instemming hebben plaatsgevonden.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.