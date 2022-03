Van verkiezingsuitslag tot college: wat staat nieuwe raadsleden te wachten?

Partijleden van PvdA volgen de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in de Kompaszaal. Beeld ANP

De uitslagen van de 333 gemeenten waarin inwoners een nieuwe raad kozen, druppelden woensdagavond binnen. Maar de officiële verkiezingsuitslagen worden pas komende maandag vastgesteld. Op die dag houdt om 10 uur ’s ochtends in elke gemeente het centraal stembureau een openbare zitting. Onder meer kunnen dan klachten over het tellen van de stemmen worden ingebracht.

Als het centraal stembureau de uitslag eenmaal heeft vastgesteld, is er geen beroep meer mogelijk. Uiterlijk dinsdag informeert de burgemeester de kandidaat-raadsleden schriftelijk dat ze zijn benoemd. Of het ambt aanvaard wordt, moet een raadslid binnen tien dagen laten weten.

Geloofsbrievenonderzoek naar nieuwe raadsleden

De oude gemeenteraad heeft ondertussen tot en met dinsdag 29 maart de tijd om na te gaan of de benoemde kandidaten aan de voorwaarden van het raadslidmaatschap voldoen. Het is geen voltijdsfunctie, maar sommige nevenfuncties zijn bij wet verboden. Zo mag een raadslid geen burgemeester, wethouder of ambtenaar in dezelfde gemeente zijn. Een zittende wethouder die is verkozen, moet bij de aanstaande coalitievorming tussen de twee functies kiezen.

Een gemeenteraadslid mag wel tegelijkertijd in de Eerste- of Tweede Kamer zetelen of in de Provinciale Staten. Een ministerschap of positie als gedeputeerde is echter onverenigbaar met een plek in een gemeenteraad. Ook mag een gemeenteraadslid geen lid van de Raad van State of Algemene Rekenkamer zijn. Als een kandidaat-lid als advocaat in een geschil met de gemeente verwikkeld is, moet de zaak worden overgedragen aan een collega.

In het ‘geloofsbrievenonderzoek’ wordt verder gekeken of een kandidaat in de gemeente woont, volwassen is en niet is uitgesloten van het kiesrecht. Een Verklaring Omtrent het Gedrag is geen vereiste. Een strafblad vormt ook geen belemmering voor een raadslidmaatschap.

Collegevorming: een nieuw gemeentebestuur in elkaar puzzelen

Op woensdag 30 maart komt de nieuw gekozen gemeenteraad voor het eerst in een vergadering bijeen. Diezelfde dag treden de oude raadsleden af.

Een nieuw gemeentebestuur – het college van burgemeester en wethouders – is dan meestal nog niet gevormd. Na de verkiezingen gaan fracties met elkaar om de tafel om te onderzoeken of, en zo ja onder welke voorwaarden, ze kunnen samenwerken. De grootste fracties zullen proberen met meer dan de helft van de raadszetels een ‘meerderheidscollege’ te vormen, maar ook een ‘minderheidscollege’ behoort tot de mogelijkheden.

De verantwoordelijkheid voor de collegevorming ligt bij de fracties zelf. In de Gemeentewet is daarover niet veel vastgelegd. Doorgaans ligt het initiatief bij de grootste partij. Om partijen nader tot elkaar te brengen, kan de nieuwe gemeenteraad ook een informateur aanstellen. Ook de griffier, die tijdens de raadsvergaderingen de rol van secretaris vervult, kan de fracties daarbij ondersteunen.

De collegeonderhandelingen resulteren normaalgesproken in een akkoord waarin de collegepartijen hun plannen optekenen. Een versplinterde raad, waarin een grote hoeveelheid kleine fracties de collegevorming belemmert, kan ook met een raadsprogramma komen, dat het nieuwe college als leidraad voor haar beleid moet nemen.