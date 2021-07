Van Veldhoven vertrekt, Kaag en Koolmees zijn druk: kabinet heeft opeens drie vacatures

Vertrekkend staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Beeld ANP - Remko de Waal

Haar partij, D66, zoekt een nieuwe staatssecretaris. Totdat die gevonden is, neemt minister Van Nieuwenhuizen de taken van Van Veldhoven voorlopig over. Ook zoekt D66 naar een nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Minister Kaag combineert die post nu met die van Buitenlandse Zaken omdat minister Blok onlangs de zieke minister Van ’t Wout van Economische Zaken verving.

Dat blijft zo, want Van 't Wout, die kampt met burnout-klachten, heeft aan premier Rutte laten weten dat hij gedurende de demissionaire periode van het kabinet niet meer terugkeert. Kaag is inmiddels echter tot de conclusie gekomen dat de twee posten vanwege hun ‘aard en omvang’ lastig te combineren zijn. Kaag is ook veel tijd kwijt aan de formatiepogingen voor een nieuw kabinet.

Omdat ook minister Koolmees van Sociale Zaken het te druk heeft, zoekt de VVD intussen naar een nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken. Koolmees combineert het ministerschap en het staatssecretariaat sinds januari, toen staatssecretaris Van 't Wout op Economische Zaken inviel voor de afgetreden minister Eric Wiebes. Premier Rutte hoopt de nieuwe bewindspersonen ‘op korte termijn’ te kunnen presenteren, liet hij vrijdag weten.

Van Veldhovens nieuwe baan is bij het World Resources Instituut. Dat is een wereldwijd opererende non-profitorganisatie die werkt aan kennis en oplossingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking. ‘We werken aan de zeven uitdagingen die er op dit moment wereldwijd zijn’, aldus Van Veldhoven vrijdag in het Algemeen Dagblad. ‘Ze zochten een directeur Europa om alle activiteiten bij elkaar te brengen, uit te breiden en namens dat wereldwijde instituut in Europa de stem te zijn op het internationale vlak. En dat ben ik geworden.’