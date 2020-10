Van vegan worstje tot ‘buis’ en vegaburgers tot schijven: EU stemt over ‘vleesnamen’

Rookworsten van Unox, Hema, de vegetarische slager en een ambachtelijke rookworst. Beeld Raymond Rutting

Volgens sociaal-democraat Andrieu scheppen dat soort namen verwarring bij consumenten. Vegaburgers zouden voortaan ‘vegetarische schijven’ moeten heten en worstjes ‘buizen’. Hij wordt daarin gesteund door zes Europese landbouworganisaties zoals de International Butchers Confederation en Copa-Cogeka, de Brusselse lobbyclub voor de landbouw.

Volgens de landbouworganisaties is het op de markt brengen van niet-vleesproducten onder vleesnamen misleidend. Er zou op die manier gesuggereerd worden dat ze gelijkwaardig zijn aan de ‘originele’ vleesproducten.

Europese milieu- en consumentenorganisaties zijn het daar niet mee eens. Zij stellen dat een verbod op vleesnamen voor plantaardige alternatieven in strijd is met de door de Europese Commissie afgekondigde Green Deal en de Farm to Fork strategie. Daarin wordt het belang van plantaardige producten juist benadrukt als middel om de klimaatdoelen te halen. De productie van vlees is de meest klimaatbelastende sector van de landbouw.

De Europese consumentenorganisatie BEUC, waar ook de Nederlandse consumentenbond bij is aangesloten, meent dat een verbod de belangen van consumenten op heldere productinformatie zou schaden. ProVeg, een ngo die zich inzet voor meer plantaardige voeding, is een petitie begonnen tegen het verbod. Die is volgens de organisatie ruim 250 duizend keer ondertekend. Ook grote bedrijven als Unilever en Ikea zijn tegen een verbod.

‘Yog’ zonder hurt

Onlangs ontstond in Nederland geharrewar over het gebruiken van de term yoghurt voor plantaardige alternatieven. Abbott Kinney’s, producent van veganistische zuivel lookalikes op basis van kokos, haver en amandel werd per brief door de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) gesommeerd om de term yoghurt niet meer te gebruiken voor zijn producten. In reactie daarop doopte Abbot Kinney’s zijn yoghurts om tot ‘yog’, zonder hurt.

Termen als amandelmelk en veganistische kaas zijn al verboden in de EU. Als de amendementen van Andrieu worden aangenomen, geldt dat voortaan ook voor beschrijvingen als ‘kaasalternatief’ of ‘plantaardige variatie op yoghurt’.

Een Nederlandse rechter bepaalde drie jaar geleden nog in een zaak die was aangespannen tegen Alpro, producent van zuivelvervangers op basis van soja, dat zulke benamingen wel zijn toegestaan. Volgens de rechter is de angst ongegrond dat consumenten zouden denken dat het gaat om ‘echte’ zuivelproducten in plaats van plantaardige.

Volgens Veerle Vrindts, directeur van ProVeg Nederland, is het onzin om te denken dat consumenten in de war raken door namen als veggieburger. ‘Net zo goed als we allemaal weten dat er geen kaas zit in pindakaas weten consumenten precies wat ze krijgen als ze vegetarische worstjes of burgers kopen.

Schnitzelgate

In Nederland maakten CDA en VVD eerder al bezwaar tegen het gebruik van vleesnamen voor vegetarische producten. Dat werd bekend als ‘schnitzelgate’. Toenmalig minister Bruno Bruins besloot eind 2019 dat die namen zijn toegestaan, zolang duidelijk is dat het om een vegetarisch product gaat.

Als de nieuwe wetgeving doorgaat, moeten producenten van vegetarische vervangers voor vlees en zuivel hun producten omlabelen. Dat zal voor aanzienlijke kosten zorgen.