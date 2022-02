Van tv-komiek tot oorlogspresident: wie is Volodymyr Zelenski?

Deelnemers aan de Nationale Eenheidsdag in Oekraïne in het Olympisch Stadion van Kiev. Op de inderhaast geïmproviseerde bijeenkomst waren vooral opgetrommelde ambtenaren aanwezig. Beeld Emile Ducke

Hij had wel degelijk gehoord over de waarschuwing van zijn bondgenoten in het Westen. Hij wist dat woensdag was genoemd als mogelijk begin van een Russisch bombardement op zijn land. Maar in plaats van de bevolking naar binnen te roepen, riep Volodymyr Zelenski de Oekraïeners naar buiten.

Niks invasiedag. Nationale Eenheidsdag!

De introductie van een snel geïmproviseerde feestdag is typerend voor het beleid van de voormalige televisiekomiek Zelenski. Sinds 2019 is hij niet meer de fictieve president uit de tv-serie Dienaar van het volk, maar de enige echte president van Oekraïne. Fictie is al drie jaar werkelijkheid. En nu moet de onervaren bestuurder een land met 44 miljoen inwoners door de grootste veiligheidscrisis sinds de Koude Oorlog leiden.

Terwijl het Russische leger steeds dichterbij komt en het Westen steeds harder roept dat er een oorlog aankomt, blijft Zelenski kalm. Luchtig zelfs. Hij zei tegen de Amerikaanse president Biden dat die deze week eens langs moest komen. Kiev is ‘veilig’, aldus Zelenski tegen Biden.

Zelenski slaagt er tot dusver in om paniek te voorkomen in eigen land, maar een bevolking verenigen vergt meer van een leider. Wie woensdagochtend in het Olympisch Stadion in Kiev gaat kijken, krijgt de indruk dat Zelenski op de goede weg is. Honderden Oekraïeners staan te wapperen met een reusachtige blauwgele tweekleur. ‘We willen aan Rusland laten zien dat we niet bang zijn’, zegt Olga Bidnyk (32) terwijl ze met twee handen een vlag vasthoudt. ‘En we willen laten zien dat we als een verenigd volk achter ons leger staan.’ Precies de boodschap die Zelenski wil verspreiden.

Maar Bidnyk en de andere vlaggenwapperaars in het stadion zijn opgetrommelde ambtenaren van het ministerie van Jeugd en Sport. Met een vlag zwaaien is dienstbevel. Spontane festiviteiten zijn er woensdag nauwelijks. De feestvreugde beperkt zich tot een handjevol om zich heen kijkende eenlingen met vlaggen op het onafhankelijkheidsplein en digitale billboards met de tekst ‘Fijne Eenheidsdag’. Het is vooral Zelenski zelf die er wat van probeert te maken door per vliegtuig door het land te toeren.

Humoristische campagne

Zijn onorthodoxe stijl van politiek bedrijven werkte drie jaar geleden beter. Dankzij een humoristische campagne vol pr-stunts boekte hij de grootste verkiezingszege uit de Oekraïense geschiedenis. Zelenski versloeg toenmalig president Petro Porosjenko met 73 procent van de stemmen. De afgestudeerde rechtenstudent uit de meest vervuilde industriestad van Oekraïne wilde maar één keer in debat met Porosjenko, onder zijn eigen voorwaarden: in het Olympisch Stadion met tienduizenden joelende mensen op de tribune, met vooraf een drugstest voor de twee deelnemers. De rest van de campagne gebruikte hij om de draak te steken met het politieke establishment dat onder een hoedje speelt met oligarchen die de economie besturen – in een scène van de tv-serie Dienaar van het volk schiet de latere president het Oekraïense parlement aan flarden met twee machinegeweren.

Zelenski wist Oekraïeners te verenigen tegen de oude garde, maar niet achter zichzelf. Dat is sinds de verkiezingen niet veranderd. Zijn populariteit is gedaald. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan krijgt Zelenski 25 procent van de stemmen, tegen 22 voor Porosjenko, zo bleek woensdag uit een peiling van het sociologische instituut Kiis.

Op het wereldtoneel zit Zelenski gevangen in een nederige rol waarin hij dankbaarheid moet tonen aan westerse regeringsleiders die Oekraïne te hulp schieten, ook al voldoet die hulp niet altijd aan de verwachtingen. Wel laat hij geroutineerde regeringsleiders fijntjes weten dat hij ze eerder had verwacht. Zo zei hij tegen Rutte: ‘Dit is het eerste bezoek van een Nederlandse regeringsleider in zeventien jaar.’ Ook uit hij steeds feller zijn frustratie over het alarm dat het Westen blijft slaan over een invasiedreiging. ‘De beste vriend van onze vijanden is paniek in ons land’, zei Zelenski. Zijn critici vinden het ongepast om cruciale bondgenoten op dit moment te bekritiseren, maar het past bij Zelenski’s emotionele karakter.

Invloed oligarchen

In eigen land heeft hij grote moeite om zijn enige twee doelstellingen te halen: een vreedzame oplossing vinden voor de oorlog in Oost-Oekraïne en een eind maken aan de invloed van oligarchen.

Tot zijn teleurstelling staat Poetin niet open voor andere vredesoplossingen dan het vastgelopen Minsk-vredesproces. Bij zijn eerste ontmoeting met Poetin, onder bemiddeling van Merkel en Macron, was de sfeer ijzig. Hij is in Oost-Oekraïne niet veel verder gekomen dan een controversiële gevangenenruil. Een oplossing lijkt onmogelijk nadat Poetin Russische paspoorten heeft uitgedeeld in separatistengebied en stelt dat hij nu ‘Russische burgers’ te beschermen heeft. Zelenski sloeg terug met een leuk klinkende, maar weinig effectieve aankondiging om paspoorten te verstrekken aan ‘mensen die lijden onder autoritaire en corrupte regimes, in de eerste plaats aan Russen’.

Zijn binnenlandse strijd tegen oligarchen krijgt steeds meer kritiek. Onder Zelenski zijn er strafzaken geopend tegen een Russischgezinde oligarch en tegen zijn politieke concurrent Porosjenko, eigenaar van een snoepjesimperium. Ihor Kolomoiski, een oligarch die Zelenski’s verkiezingscampagne steunde en die in de VS verdacht wordt van witwassing, wordt niet vervolgd.

Maar Zelenski’s grootste obstakel om woensdag mensen op de been te krijgen, is vermoeidheid onder de bevolking na acht jaar oorlog. ‘We hebben tegenwoordig iedere maand wel een of andere patriottistische feestdag’, zegt de uitbater van een souvenirkiosk met Oekraïense vlaggen bij het onafhankelijkheidsplein in Kiev. Hij zegt dat zijn vlaggenverkoop niet heeft geprofiteerd van eenheidsdag. ‘Maar ja, er is vandaag tenminste geen bom gevallen.’