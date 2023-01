Van terrorisme verdachte Syriër opgepakt in Arkel: ‘Ze waren hiernaast de voordeur aan het openzagen’

Buurvrouw Melanie den Breejen werd vannacht wakker toen een arrestatieteam bij nr. 26 de deur forceerde. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De stilte in het dorpje Arkel – ruim drieduizend zielen – werd dinsdagochtend om half 5 verbroken door een snerpend zaaggeluid in de Prinses Beatrixstraat. In haar nogal gehorige sociale huurwoning zat Melanie den Breejen ineens rechtop in bed. ‘Ik keek uit het raam en er stonden allemaal van die gemaskerde politiemensen. Zoals je dat op televisie weleens ziet. Ze waren de voordeur hiernaast aan het openzagen.’

Een paar uur later hoorde ze dat haar 37-jarige buurman is opgepakt. Justitie verdenkt de Syrische asielzoeker ervan in zijn thuisland een belangrijke rol te hebben vervuld binnen twee terroristische organisaties. Tussen 2015 en 2018 zou hij een leidinggevende functie hebben gehad bij de veiligheidsdienst van Islamitische Staat (IS). Daarvoor zou hij een soortgelijke rol hebben gespeeld bij een andere terroristische groepering, Jabhat al-Nusra. Volgens Justitie was het werkterrein van de Syriër het vluchtelingenkamp Yarmouk, ten zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. Dat is oorspronkelijk opgericht voor de opvang van ontheemde Palestijnen, maar werd in 2015 deels overgenomen door gewapende groeperingen.

Het is een conflict dat ver weg lijkt in Arkel, waar zo’n beetje elke straat uitkomt op kabbelend water – is het niet het Merwedekanaal, dan wel de Linge. Dorpsbewoners zagen in de verdachte vooral een vriendelijke asielzoeker die zijn best deed het Nederlands machtig te worden. De man kwam in 2020 in een sociale huurwoning in het dorp terecht, nadat hij zich in 2019 als Syrische vluchteling had gemeld bij immigratiedienst IND. ‘Hij heeft hier een maand of twee alleen gewoond’, vertelt buurvrouw Den Breejen. ‘Daarna kwam zijn vrouw over met hun dochtertje. En ruim een jaar geleden hebben ze nog een zoontje gekregen.’

Foute figuren eruit filteren

Hoewel het Syrische gezin volgens de buren hulp ontving van de voedselbank, deelde de familie ook weleens een maaltijd met de buren. Buurman Bas den Breejen: ‘Iets van vleesballetjes met rijst, ik moest er niet veel van hebben.’ Wat het Syrische gezin precies had meegemaakt, daar heeft hij nooit naar gevraagd. ‘Je gaat ervanuit dat dat iets verschrikkelijks moet zijn. Maar nu zie je maar weer: ze laten asielzoekers veel te gemakkelijk binnen.’ Het te klein geworden fietsje van zijn dochter dat hij in zijn hoofd al aan de buren had toebedeeld, laat hij voorlopig in de schuur staan.

Sinds het op gang komen van de migratie uit Syrië zijn veiligheidsdiensten in Europa er beducht voor geweest dat zich in de vluchtelingenstroom ook oorlogsmisdadigers zouden kunnen ophouden. Maar het eruit filteren van ‘foute’ figuren blijkt in de praktijk geen sinecure.

Het onderzoek dat de IND doet naar de achtergrond van Syriërs die asiel aanvragen, is meestal oppervlakkig. Daardoor is het al een aantal keer voorgekomen dat iemand met een verleden bij een terroristische organisatie zich als vluchteling in Nederland had gesetteld.

Het bekendste voorbeeld zijn ‘Balie-jihadist’ Aziz Al H. en zijn broer Fatah, die door de rechter inmiddels tot respectievelijk zestien en twaalf jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld. Maar ook in het Zeeuwse Kapelle werd in 2019 een Syrische vluchteling opgepakt die betrokken bleek bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg twintig jaar cel. Momenteel loopt er ook een proces tegen een in Kerkrade woonachtige ‘vluchteling’ die zich namens het Syrische regime zou hebben beziggehouden met oorlogsmisdrijven.

Nieuwe bekende inwoner

Dat terroristen een nieuw leven kunnen opbouwen in een ander land en daar nog bij geholpen worden ook, is in de eerste plaats wrang voor hun slachtoffers. Maar in Arkel knaagt de arrestatie van een Syrische dorpsgenoot ook aan het draagvlak voor het opvangen van vluchtelingen. ‘Veel jongeren hier wonen nog thuis bij hun ouders’, vertelt Wil Antonio, die met zijn SRV-wagen net halt houdt voor de dichtgetimmerde deur van de verdachte. Hij rijdt hier ‘al vijftig jaar’ met zijn boodschappen door het dorp. ‘Er is geen woning te krijgen. Mensen zien dat asielzoekers wel sneller een huis krijgen. En als er dan ook nog zo iemand tussen blijkt te zitten, dat geeft wrijving.’

Totnogtoe was de in Arkel opgegroeide voetballer Frenkie de Jong de plaatselijke trots. Een lollige dorpsbewoner is met die gedachte al aan het photoshoppen geslagen. Onder het motto ‘onze nieuwe bekende inwoner’ heeft iemand een afbeelding van een wild bebaarde jihadist naast een plaatsnaambord van Arkel geplakt. ‘Dit gaat rond in de groepsapps’, zegt de verkoopster van de kringloopwinkel die het plaatje op haar telefoon laat zien.

Maar niet iedereen laat zich leiden door overhaaste conclusies. De inzet van voorzitter Wil Verhaar van de plaatselijke voedselbank zal er na dinsdag niet minder om zijn. ‘Als je op die manier zou kijken, moet je niet voor de voedselbank gaan werken. Er komen allerlei soorten mensen, daar hebben wij geen oordeel over. Wij helpen iedereen die dat nodig heeft.’ Of het Syrische gezin tot haar cliënten behoorde, kan ze vanwege privacyregels overigens niet bevestigen, maar ze kende de familie ook via haar vrijwilligerswerk in de Koepelkerk.

De dochter krijgt gewoon weer ‘een aai over haar bol’, mocht ze de familie tegenkomen, en ook haar moeder zal Verhaar niet anders behandelen. ‘Voor hetzelfde geld wist die vrouw nergens van. Vergelijk het met mijn man, die heeft veertig jaar in de boekhouding gewerkt. Ik ga er vanuit dat dat altijd in alle eerlijkheid is gegaan. Maar als je mij vraagt of ik alles weet wat hij daarin ooit heeft gedaan? Nee, dan heb ik ook geen idee.’