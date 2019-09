Van ‘terecht’ tot ‘heksenjacht’: VS reageren op impeachmentonderzoek

President Donald Trump tijdens een bijeenkomst op de luchthaven van Williamsport. Beeld AFP

De voorzitter van Trumps herverkiezingscampagne, Brad Parscale, vindt dat de Democratische leider Nancy Pelosi vooral de progressieve vleugel van de partij wil plezieren met haar besluit. ‘De Democraten kunnen president Trump niet verslaan op basis van zijn beleid en zijn prachtige staat van dienst, dus proberen ze van een Joe Biden-schandaal een Trump-probleem te maken’, aldus Parscale. ‘De impeachmentstrategie van de Democraten is bedoeld om hun linkse achterban tevreden te stellen.’

Na Pelosi’s besluit reageerde president Trump direct met een serie tweets. ‘Ze hebben niet eens de transcriptie gelezen’, schrijft hij over zijn omstreden telefoongesprek met de Oekraïense president Zelenski die onder druk zou zijn gezet om oud-vicepresident Joe Biden te onderzoeken. ‘Een heksenjacht!’ En dan, stomverbaasd: ‘Kan je dit geloven? Presidentiële intimidatie!’

In een andere tweet laat de president beelden van Democraten de revue passeren die al lange tijd voorstander zijn van zijn afzetting met de begeleidende tekst: ‘‘Terwijl de Democraten er alleen maar op gericht zijn om Trump te bevechten, vecht Trump voor jou.’ De enige Republikeinse parlementariër die tot nu toe opriep tot impeachment van Trump, Justin Amash, diende de president meteen van repliek. ‘Dit gaat niet over de transcriptie van een telefoongesprek', twitterde Amash. ‘Dit gaat over zijn voortdurende misbruik van het presidentiële ambt.’

Sommige gematigde Democraten in het Huis van Afgevaardigden zijn nog huiverig om zich achter het impeachmentonderzoek te stellen. Het gaat vooral om Democraten die zijn gekozen in districten waar president Trump in 2016 won. Zij vrezen in 2020 voor hun herverkiezing. ‘Ik denk niet dat dit goed is voor het land’, aldus het parlementslid Jeff van Drew tegen The Hill. ‘Het is niet goed voor ons internationaal, het geeft de indruk dat wij zwak zijn. Het verdeelt het land ook.’

Geobsedeerd’

De meeste Democratische presidentskandidaten steunen Pelosi’s besluit om een impeachmentonderzoek te beginnen. ‘De acties van de president ondermijnen onze nationale veiligheid’, twitterde koploper Joe Biden. ‘Als wij toestaan dat een president wegkomt met het verscheuren van de Grondwet, dan zal dat blijvend zijn. Een leider van een ander land onder druk zetten om een politieke tegenstander te onderzoeken, is niet het gedrag van een Amerikaanse president.’

‘Dit is de enige mogelijkheid die wij nog hebben om ervoor te zorgen dat het recht zegeviert’, aldus presidentskandidaat en senator Corey Booker die in mei al opriep tot afzetting van Trump vanwege het Rusland-onderzoek. ‘Zijn woorden en daden hebben de Grondwet ondermijnd.’ Tulsi Gabbard keerde zich echter direct tegen het onderzoek. ‘Het zal het land verschrikkelijk verdelen', aldus het parlementslid tegen Fox News.

Oud-presidentskandidaat Hillary Clinton, die in 2016 bijna drie miljoen meer stemmen kreeg, steunt afzetting van Trump en noemt hem een ‘urgent gevaar’ voor de toekomst van Amerika. ‘Ik ben niet snel tot dit oordeel gekomen, maar dit is een noodsituatie’, aldus Clinton tegen het blad People over de noodzaak van impeachment. ‘Zijn recente gedrag met betrekking tot Oekraïne, proberen de president van Oekraïne mee te laten doen om voormalig vicepresident te ondermijnen, als dat niet genoeg is dan weet ik het niet meer. De president verraadt het land dagelijks.’

WATCH: Tulsi Gabbard resists calls for Trump impeachment, says it would be "terribly divisive" https://t.co/jVlET4vM6G pic.twitter.com/IYSWocjKu1 The Hill

Net als veel van haar partijgenoten, denkt de Republikeinse senator Martha McSally dat de kiezers de Democraten volgend jaar bij de verkiezingen flink zullen afstraffen. Ze noemt het impeachmentonderzoek een ‘kamikaze-missie’ van de Democraten. ‘Ze hebben zich begeven op het pad dat leidt naar herverkiezing van de president, behoud van de Republikeinse meerderheid in de Senaat en mogelijk een overwinning in het Huis van Afgevaardigden’, aldus McSally tegen Politico. ‘De president afzetten is niet wat de mensen bezighoudt die ik vertegenwoordig.’

Trump-tegenstander George Conway, de man van Witte Huis-adviseur Kellyanne Conway, kon dinsdag zijn geluk niet op. Hij dringt al lange tijd aan op afzetting van de president. Terwijl zijn vrouw de president verdedigde, twitterde Conway: ‘De president heeft een slechte dag. Maar voor de Grondwet is het een goede dag.’

Kellyanne zelf retweette een bericht van voormalig Witte Huis-woordvoerder Ari Fleischer. ‘Na twee jaar van een onafhankelijk onderzoek dat geen samenspanning vond, zullen wij nog meer onrust en strijd krijgen vanwege een transcriptie die niemand heeft gelezen en een melding van een klokkenluider die niemand heeft gezien’, aldus Fleischer. ‘Allemaal dankzij een persoon die niemand kent’, doelend op de anonieme klokkenluider werkzaam voor de inlichtingendiensten.