Van Ter Apel naar Vledder en terug en dan weer naar Terneuzen – de Odyssee van de dolende asielzoeker

Vader Salem Alasmar en drie van zijn kinderen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Salem Alasmar (44) uit Syrië had zijn aankomst in Nederland, bijna een maand geleden, wel wat anders voorgesteld. ‘Ik dacht: ik ga me aanmelden in Ter Apel. Daarna gaan we naar een asielzoekerscentrum, waar we moeten wachten tot er een huis beschikbaar komt.’

Maar dat liep dus een tikkeltje anders, vertelt hij maandag aan een houten picknicktafel op een grasveldje voor de crisisnoodopvang in Terneuzen.

Half mei arriveerde Alasmar op Schiphol met zijn gezin: vrouw Hamdya (41), dochter Ghader (21) en zoons Maher (14), Fahed (11) en Wahid (7). Ze kwamen naar Nederland in het kader van ‘gezinshereniging’. Een zoon van 13 had voor hen het pad geëffend – hij kwam al eerder naar Nederland en woont bij ‘een oppasgezin’ in Emmen.

Na aankomst in Ter Apel nog dezelfde dag naar Vledder

Na aankomst op Schiphol ging het gezin in twee taxi’s naar het Groningse Ter Apel, zoals gepland, en meldde zich in het aanmeldcentrum bij de vreemdelingenpolitie. Daar kregen ze op papier twee afspraken mee voor de officiële aanmeldprocedure: één voor een eerste gesprek bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) twee dagen later en een bij de gemeente Westerwolde drie dagen later, voor het verkrijgen van een burgerservicenummer.

In de loop van de dag van aankomst werden beide afspraken echter zomaar geannuleerd. Om 5 uur ’s middags werd het gezin, samen met een groep andere asielzoekers, op de bus gezet naar Vledder, 75 kilometer verderop in de provincie Drenthe. Daar was in een sporthal net een noodopvanglocatie geopend voor 100 asielzoekers om het overvolle Ter Apel te ontlasten.

In Vledder moest het gezin Alasmar acht dagen wachten, vertelt vader Salem. Hij kiest zijn woorden voorzichtig; ze worden vertaald door Abdul Al-Kata, een Syriër die zeven jaar geleden al naar Nederland kwam en nu via de stichting Al-Salaam hulp biedt aan de nieuwe stroom vluchtelingen.

Van Vledder weer terug naar Ter Apel

‘Daarna zijn we vanuit Vledder weer teruggegaan naar Ter Apel’, aldus Salem. Daar zaten ze negen dagen. ‘Maar we hebben in die tijd verder niets aan de aanmeldprocedure gedaan’, zegt hij met enige verbazing in zijn stem. ‘Geen aanmelding, geen interview, niks. Het was slapen, eten, slapen.’

Één geluk hadden ze wel: ze hoefden niet op een stoel in de wachtkamer van de IND of op een matje in de sporthal te slapen, zoals andere asielzoekers de afgelopen weken is overkomen.

Als gezin van zes personen kregen de Alasmars een hele kamer toegewezen. Maar het was verder wel een komen en gaan van mensen in het overvolle aanmeldcentrum met maximaal tweeduizend slaapplekken. ‘Rommelig’, zo omschrijft Salem de situatie in Ter Apel.

Begin juni moest het gezin weer weg uit Ter Apel, zonder de officiële aanmeldprocedure te hebben doorlopen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) had een bus gecharterd die hen dwars door het land van het noordoosten naar het uiterste zuidwesten bracht naar Terneuzen, een afstand van 350 kilometer. Sindsdien slapen Salem en zijn gezin op veldbedjes in de voormalige bibliotheek van de Zeeuwse gemeente, samen met ruim 140 andere asielzoekers.

En nu weer naar de andere kant van het land in Terneuzen; ook weer tijdelijk

Van Ter Apel naar Vledder, terug naar Ter Apel en weer naar Terneuzen, in minder dan een maand. ‘Ik had dat niet verwacht’, zegt Salem. Maar hij weet dat er een opvangcrisis is in Nederland, voegt hij eraan toe. Er zijn meer families die van hot naar her worden gesleept. ‘Wij zijn niet de enige’, zegt hij bescheiden. ‘Ik hoop dat het zo snel mogelijk wordt geregeld en we ergens langer kunnen verblijven. We willen dat de kinderen naar school gaan en vrienden kunnen maken. Die transfers naar steeds andere plekken maakt dat wel lastiger.’

Ook in Terneuzen zullen ze niet lang blijven. De crisisnoodopvang in de oude bibliotheek is slechts voor maximaal twee weken bedoeld. Langer vindt burgemeester Erik van Merrienboer, voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland, niet verantwoord: ‘Het is een plek waar je de mensen, best veel gezinnen, niet te lang wilt en kunt laten verblijven.’

Woensdag moeten ze weer weg. De volgende halte is Loon op Zand, opnieuw crisisopvang in een sporthal en opnieuw voor maximaal twee weken.

Volgende halte wordt misschien Utrecht

Volgens Abdul Al-Kata van de stichting Al-Salaam zijn de asielzoekers overwegend positief over de crisisnoodopvang in Terneuzen. De kinderen konden voetballen op het hoofdveld van VV Terneuzen of mochten naar speeltuin Oranjekwartier. Vrijwilligers halen zo nodig medicijnen op uit de apotheek. ‘En de cateraar verzorgt lekker eten, ook Syrisch en halal’, aldus Al-Kata.

‘Een beetje goed’, antwoordt de 14-jarige Maher op de vraag hoe hij het in Terneuzen vindt. Hij vermaakt zich met voetbal en spelletjes op de telefoon. Maar steeds verhuizen van de ene naar de andere plek vindt hij niet leuk. ‘Ik wil studeren.’ Wat dan? ‘Journalist zijn vind ik wel een mooi beroep.’

Marwan Alasmar (25), die eind 2020 in Nederland aankwam en na een verblijf in Ter Apel en azc’s in Budel en Almelo inmiddels een huis in Steenwijk heeft, is vandaag op bezoek bij zijn broer Salem in Terneuzen. Hij laat de vertaalapp op zijn smartphone zien: ‘Ik heb een vraag. Waarom ze hier iedereen in gebied ver van familieleden plaatsen?’

Via via hebben ze gehoord dat asielzoekers van Ter Apel naar Utrecht zijn vervoerd. Misschien wordt dat de nieuwe bestemming. ‘Niemand weet wat er gaat gebeuren’, zegt Salem Alasmar. ‘We moeten ook nog terug naar Ter Apel voor de officiële aanmelding. We moeten nog steeds een aanmeldinterview krijgen.’