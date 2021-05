Van ‘taxiwerk’ beschuldigde kapitein Sea-Watch 3 niet vervolgd voor negeren zeeblokkade

Carola Rackete na haar arrestatie op Sicilië. Beeld REUTERS

Dat besloot een rechtbank in de Siciliaanse stad Agrigento. De acties van de 33-jarige kapitein Carola Rackete zouden gerechtvaardigd zijn, omdat de 41 migranten die zij in juni 2019 aan land bracht op dat moment al twee weken op zee waren. Hoewel er toentertijd een verbod gold voor boten als de Sea-Watch 3 om aan te meren in Italië en de Sea-Watch 3 bovendien een boot van de kustwacht ramde in een poging aan land te komen, maakte zij volgens de rechter wel degelijk de goede keuze, omdat er 41 mensenlevens in het geding waren.

Rackete geniet de nodige bekendheid in Italië, vooral omdat zij meermaals hard botste met de anti-migratie politicus Matteo Salvini. Salvini was halverwege 2019, toen Rackete naar Lampedusa voer, immers minister van Binnenlandse Zaken en had in die hoedanigheid net een serie maatregelen ingevoerd om de komst van illegale bootmigranten richting Italië tegen te houden.

Taxiwerk

Een van de belangrijkste maatregelen was gericht tegen particuliere hulporganisaties als Save the Children en Sea-Watch, wier boten in die periode veel bootmigranten voor de kust van Libië oppikten en ze richting Zuid-Italiaanse havens brachten – een praktijk die Salvini meermaals omschreef als ‘taxiwerk’.

Niet voor niets liet Salvini zich in de dagen na de arrestatie van Rackete meermaals hard uit over de Duitse, onder meer door haar een ‘piraat’ en een ‘bandiet’ te noemen. Later spande Rackete een lasterzaak aan tegen Salvini. Die zaak loopt nog.

Dat geldt ook voor de zaak die eveneens tegen Salvini werd aangespannen vanwege zijn besluit in diezelfde periode meer dan honderd migranten, die al weken op zee verbleven en kampten met ernstige gezondheidsklachten, de toegang te ontzeggen tot de haven van Catanië een daad die volgens de aanklagers gelijk staat aan ontvoering. Als Salvini, wiens partij de Lega volgens de peilingen nog altijd de grootste van Italië is, daarvoor veroordeeld wordt, kan hij een celstraf van maximaal vijftien jaar tegemoet zien.