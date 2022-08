Van suikerkoning naar schuwe afslankmiljardair: wie is deze rijkste Belg?

Eric Wittouck.

Hij was de koning van de suiker. Hij wérd de koning van suikervrij. Maar dat gebeurde zo in stilte dat hij tot drie jaar geleden voor de Belgen even onbekend was als pakweg de laatste burgemeester van het Nederlandse Appingedam.

Maar toen, opeens, dook Eric Wittouck op in de roemruchte Forbes 400, de lijst van rijkste mensen in de wereld. Een jaar later plaatste een Belgische website hem bovenaan de rijkenlijst met een vermogen van elf miljard euro. Wittouck was not amused. Hij noemde deze schatting ‘fantasievol’ en zei dat de bekendmaking – en vooral de publicatie van zijn foto – in strijd was met het recht op privacy.

Dat heeft weinig geholpen. Belgische media probeerden zijn levensloop te achterhalen en uitspraken van hem te vinden. Maar van de 76-jarige Benelux-evenknie van de Amerikaanse superbelegger en orakel Warren Buffett (91) waren geen quotes te vinden.

Wel werd duidelijk dat hij grootaandeelhouder is van bijna honderd bedrijven; van gerenommeerde multinationals tot start-ups. Zijn bedrijven zijn zo succesvol dat zijn eigen paraplu-vennootschap Artal hem deze maand een dividend uitkeerde van twee miljard euro – het hoogste dividend voor de eigenaar van een niet-beursgenoteerde onderneming ooit.

Weight Watchers

Vlaggenschip van zijn bedrijven is WW International, het voormalige Weight Watchers. Wittouck stapte in 1999 in deze toen zieltogende onderneming die zich bezighield met dieetproducten, maar niet wist hoe de overstap naar online te maken. Hij transformeerde het bedrijf tot een onderneming die zich concentreerde op gezond eten en verandering van levensstijl. Hij haalde televisiester Oprah Winfrey binnen als medeparticipant met een belang van 10 procent, het bedrijf kreeg de wind in de zeilen en verveelvoudigde in waarde.

Dat juist Wittouck voor Weight Watchers koos was saillant: hij komt juist uit een familie van dikmakers. Hij dankt zijn startkapitaal aan zijn voorouders. Zijn grootvader Paul Wittouck nam in 1887 de ten oosten van Brussel gelegen Tiense Suikerraffinaderij over, de grootste van het land. Hij stootte die op in de vaart der volkeren met producten als ‘het harde suikerklontje’ en de ‘Cassonade Graeffe’.

Zijn vader was André-Michel die trouwde met Hélène prinses Sherbatow, een telg gelieerd aan de Russische tsarenfamilie. Na hun overlijden in 1979 en 1981 kwam de fabriek in handen van Eric en zijn neven. Die besloten de suikerraffinaderij eerst naar de beurs te brengen en in 1989 te verkopen aan het Duitse concern Südzucker.

Met de opbrengst van omgerekend bijna 1 miljard euro ging de familie Wittouck investeren in andere bedrijven. De familievennootschap werd getransformeerd tot een investeringsmaatschappij onder de naam Artal, dat kantoor hield in Luxemburg met een financiële poot op het Kanaaleiland Guernsey. Eric verhuisde vervolgens naar Zwitserland en later naar Monaco om geen last te hebben van de Belgische fiscus.

Koekjesfabriek Keebler

Een voor een kocht hij zijn neven uit, zodat hij zijn handen vrij had om Artal uit te bouwen. Een gouden greep was de oprichting van een private-equitybedrijf, Invus. Het vehikel begon wereldwijd een speurtocht naar bedrijven die waren ondergewaardeerd op de beurs of door oprichters te koop waren gezet. In 1996 kocht Artel daar de koekjesfabriek Keebler. Het bedrijf werd geherstructureerd en voor vijftien keer de prijs die Wittouck had betaald naar de beurs gebracht.

Tot zijn beleggingen behoren die in ArgenX, Lexicon Pharmaceuticals en de Chinese kankerbestrijder BeiGene. Maar hij heeft ook aandelen van multinationals als Citigroup, Apple en de autofabriek GM. Onlangs verkocht hij zijn deelneming in Blue Buffalo Pet – een bedrijf dat biologische voeding produceert voor honden – aan General Mills. Dat leverde hem 2,5 miljard euro op, waarvan Artal nu twee miljard overschrijft op zijn persoonlijke bankrekening als dividend.

Vorig jaar kocht hij deelnemingen in Jumbotail, een van de grootste digitale groothandels voor voeding en kruidenierswaren van India, de bedrijfscateraar ezCater, en in het Duitse e-commercebedrijf Hashtag You, een bouwer van merken die consumenten rechtstreeks en uitsluitend via e-commerce benaderen.

Monaco

De dagelijkse leiding van Artal laat hij over aan de Amerikaan Raymond Debbane, die door Forbes het financiële genie achter Weight Watchers werd genoemd. Zelf woont hij teruggetrokken in Monaco. Bekend is dat hij een groot liefhebber is van peperdure zeejachten. Zijn enige interview dat hij ooit gaf en waarin hij zich ‘mister E’ noemde, was aan een watersportblad. In 2014 dook zijn naam wel op de in de LuxLeaks en later ook in de Malta Files met namen van mensen die via constructies allerlei belastingen ontwijken.

Daarnaast is hij eigenaar van La Fougeraie in het Belgische Ukkel, een familiekasteel dat inmiddels voor 20 miljoen euro is gerenoveerd. Uit zijn eerste huwelijk met Brigitte Baiwir – hij hertrouwde in 2014 met de Japanse Mayu Amano – heeft hij vijf kinderen.

Zijn 35-jarige zoon Amaury is inmiddels een van de bestuurders van Artel. De oudste dochter Amandine, 38 jaar, is kunsthandelaar en actief in de ruitersport. De tweede dochter, Flore, werkte tot begin 2021 bij Porticus, een in Amsterdam gevestigde filantropische instelling van de C&A-familie Brenninkmeijer. De jongste zoon Kyril is dataspecialist bij een Brusselse app-ontwikkelaar. Ook zij houden zich allen buiten de publiciteit.