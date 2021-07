Van straatventer in Athene tot Griekse held in de NBA

Als zoon van Nigeriaanse immigranten verkocht hij zonnebrillen op de straten van Athene, nu is Giannis Antetokounmpo (26) kampioen in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA.

Bevangen door euforie bestormen supporters van basketbalclub Milwaukee Bucks dinsdagnacht massaal de parketvloer van hun eigen stadion. Wie wil, kan hem even aanraken: Giannis Antetokounmpo, de Grieks-Nigeriaanse sterspeler die de club uit de staat Wisconsin voor het eerst in vijftig jaar kampioen heeft gemaakt.

Liefst 50 punten noteert hij in de beslissingswedstrijd tegen Phoenix Suns. Tranen glijden van zijn wangen, links en rechts deelt hij een high five uit. Antetokounmpo, het nieuwe gezicht van de NBA, heeft zijn onwaarschijnlijke pad voltooid.

In de Verenigde Staten weet men inmiddels hoe je zijn naam uitspreekt: Antè-to-koem-po. The Greek Freak, luidt zijn bijnaam, vanwege zijn sprinkhaanachtige, 2.11 meter lange lichaam met ledematen waar geen einde aan lijkt te komen. De basketballer geldt als een van de ­bekendste sporters in het land.

Ielige belofte

In 2013 debuteert hij in de NBA als een ­ielige belofte. Acht seizoenen (en 23 kilo aan spiermassa) later is hij kampioen met Milwaukee, na jaren van pijnlijke, vroegtijdige uitschakelingen. Tegenslag op weg naar succes, Antetokounmpo zegt er de schoonheid van in te zien. De grootste obstakels heeft hij reeds overwonnen voor zijn komst naar de Verenigde Staten.

In 1991 vluchten zijn Nigeriaanse ouders naar Griekenland, waar Antetokounmpo drie jaar later wordt geboren. In Sepolia, een buitenwijk van Athene, zijn de mogelijkheden beperkt. Zijn vader werkt als klusjesman, zijn moeder is babysitter, maar zonder verblijfsvergunningen leeft de familie in de marges van de ­samenleving.

Rechts-extremisten schuiven de schuld van de economische malaise in het land bovendien in de schoenen van Afrikaanse immigranten. Nee, welkom voelt het gezin, met ­Giannis en drie broers, zich lang niet altijd. In de buurt zijn de Antetokounmpo’s de enige zwarte familie.

Als tiener verkoopt Giannis samen met zijn broers zonnebrillen, tassen en horloges op straat, om zijn ­ouders te helpen. Het is nodig, op slechte dagen blijft de koelkast leeg, als de energierekening al kan worden betaald.

Antetokounmpo wil voetballer worden, maar een naburige coach, die potentie in hem ziet, verleidt hem naar de basketbalzaal. ­Antetokounmpo is 13 jaar als hij voor het eerst een basketbal aanraakt. Hij deelt een paar schoenen met zijn ­oudere broer Thanasis. Dribbelen kan hij niet, laat staan scoren. Wat hij met zijn lange armen en benen aan moet, weet hij dan nog niet.

Soms is hij bang om uitgezet te worden, zou hij later onthullen in de Spaanse krant El País. Pas op zijn 18de krijgt hij een Grieks paspoort. Zijn Nigeriaanse familienaam, Adetokunbo, wordt in het document vertaald naar Antetokounmpo. Als hij zijn papieren krijgt, staat hij bekend als een groot basketbaltalent voor wie Amerikaanse scouts naar Athene trekken. Antetokounmpo speelt voor Filathlitikos, een tweede­divisio­nist uit de buitenwijk Zografou. Vooral NBA-club Milwaukee Bucks heeft interesse in hem.

Naar de VS

Op zijn 18de verhuist hij naar de Verenigde Staten, om voor de Bucks te gaan spelen. Zijn familie komt mee. In de NBA kent Antetokounmpo een bescheiden start: gemiddeld noteert hij 7 punten per wedstrijd. Vaak mag hij maar 20 van de 48 minuten meedoen, maar na enkele seizoenen raakt zijn ontwikkeling in een stroomversnelling. ­Antetokounmpo wordt sterker, handiger, stabieler en begint het spelletje te lezen op een manier zoals weinigen het kunnen.

In 2019 wordt hij uitgeroepen tot beste speler van de NBA, de zogeheten Most Valuable Player (MVP). In zijn ontvangstspeech dankt Antetokounmpo zijn vader, die twee jaar eerder is overleden. Het volgende seizoen krijgt hij de trofee opnieuw.

Van zijn sponsor Nike krijgt ­Antetokounmpo zijn eigen schoen, de presentatie wordt verricht in zijn oude buurt in Athene. De immigrantenzoon van weleer is uitgegroeid tot de populairste sporter van Griekenland, een status die hij omarmt door na afloop van wedstrijden samen met achtergebleven plukjes Griekse supporters het volkslied te zingen.

Geroemd wordt hij om zijn bescheidenheid en loyaliteit. Waar andere sterren in zijn sport hun clubs verlaten voor zonnigere oorden met een commercieel aantrekkelijker markt, blijft Antetokounmpo Milwaukee trouw. Ook hij had kunnen vertrekken, na enkele frustrerende seizoenen, maar in december van 2020 verlengt hij zijn contract voor vijf jaar en 228 miljoen dollar (194 miljoen euro). In Milwaukee heeft hij naar eigen zeggen zijn tweede thuis gevonden.

In de finale tegen Phoenix, dat in zes wedstrijden wordt verslagen (4-2), plaatst Antetokounmpo een uitroepteken achter enkele dominante seizoenen: met gemiddeld 35 punten en 13 rebounds is hij met afstand de beste speler in de eindstrijd. Het kampioenschap wordt hem door vrijwel iedereen gegund. ‘Ik begon met basketballen om mijn familie te helpen’, zegt een ontroerde Antetokounmpo dinsdag na de beslissingswedstrijd. ‘We verkochten spullen op straat, nu zit ik hier. Elke dag zag ik hoeveel mijn ­ouders moesten opofferen. Dit is voor hen.’