Van seksueel grensoverschrijdend gedrag beschuldigde Hugo Metsers stopt voorlopig bij acteursopleiding

In een verklaring op de site van Faaam zegt Metsers junior dat deze stap tijdelijk is. ‘Vanwege de huidige onrust in alle media, en om de lessen in alle rust doorgang te kunnen laten vinden, schorten we al mijn lesactiviteiten per direct op tot nader order. Ook zal ik voorlopig niet deelnemen aan het kernteam, beoordelingen van studenten en het jureren tijdens audities van aspirant-studenten.’

Metsers zegt ‘erg geschrokken’ te zijn van de berichtgeving. ‘Het gaat mij aan het hart en ik neem het zeer serieus dat er oud-studenten zijn die onprettige gevoelens hebben overgehouden aan mijn lessen. Dat is nooit mijn bedoeling geweest en ik leef met hen mee. Ik respecteer ieders beleving en had gewild dat ik het destijds beter had meegekregen.’

Functioneel naakt

De Volkskrant sprak in totaal 34 oud-studenten. Een deel van hen zegt beschadigd te zijn door de manier waarop ze tijdens de opleiding zijn behandeld door Metsers. Dat gebeurde met name bij het vak ‘Functioneel naakt’, dat door hem werd bedacht en gegeven.

In deze lessen werden ze voorbereid op het spelen van naaktscènes en werd hun geleerd daarbij weerbaar te zijn. Maar uitgerekend tijdens het vak dat de studenten had moeten leren hun grenzen aan te geven, zeggen ze, werden die grenzen overschreden. Meer dan tien bronnen stellen dat ze impliciet of expliciet de boodschap kregen dat hoe verder je ging, hoe hoger je cijfer zou uitpakken. Zelf ontkent Metsers dat dit het geval was.

Het onveilige gevoel dat sommige studenten hadden, werd mede gevoed door de reputatie van de acteur. Zo zoende hij met jonge studentes en heeft hij volgens meerdere bronnen met twee studentes relaties gehad tijdens hun opleiding. Metsers ontkent deze relaties, maar erkende tegenover de Volkskrant wel tweemaal met studentes te hebben gezoend.

Meerdere experts uit de acteurswereld hebben hun verbazing geuit over het vak Functioneel naakt. Op andere acteeropleidingen, zoals toneelscholen, wordt dit niet gegeven.

Faaam werd in 2005 opgericht als particuliere opleiding. Sinds 2007 werd ook samengewerkt met de mbo-opleiding voor filmacteur aan het Mediacollege Amsterdam. Op het Mediacollege werd Metsers na een klacht in 2015 van het vak Functioneel naakt gehaald en vervangen door een vrouw. Later werd het vak opgeheven en werden de lessen ‘geïntegreerd’ in andere vakken. Op Faaam bleef hij het vak tot 2017 geven.

Het bestuur van Faaam laat weten dat de opleiding in hun ogen op dit moment veilig is en dat ze studenten oproepen zich te melden bij de vertrouwenspersoon als zij dit anders (hebben) ervaren.

In zijn verklaring stelt Metsers dat er in de Volkskrant handelingen aan hem worden toegeschreven die feitelijk onjuist zijn. Hij zegt niet om welke handelingen het gaat. ‘Ik lees veel beschrijving van gedrag waarin ik me niet herken. Dit neemt niet weg dat ik de gevoelens en belevingen die beschreven worden natuurlijk wel ter harte neem.’